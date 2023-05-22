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Ученые нашли способ смягчить симптомы болезни Альцгеймера

Смягчить симптомы болезни Альцгеймера с помощью звуковых вибраций предлагают ученые Массачусетского технологического института. Об этом пишет издание Frontiers in Aging Neuroscience.

В ходе экспериментов ученые выяснили, что на симптомы болезни Альцгеймера можно воздействовать неинвазивной сенсорной стимуляцией ритмов мозга с частотой 40 герц.

При решении требующих максимальной сосредоточенности задач ритм головного мозга колеблется в диапазоне от 30 до 120-170 герц. Стимуляция этого ритма с помощью света и звука помогает замедлить динамику нейродегенеративного заболевания у мышей и людей.

3 фактора, повышающие риск болезни Альцгеймера

Ранее ученые нашли способ профилактики потери памяти при болезни Альцгеймера.

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