Ученые нашли способ смягчить симптомы болезни Альцгеймера

Смягчить симптомы болезни Альцгеймера с помощью звуковых вибраций предлагают ученые Массачусетского технологического института. Об этом пишет издание Frontiers in Aging Neuroscience .

В ходе экспериментов ученые выяснили, что на симптомы болезни Альцгеймера можно воздействовать неинвазивной сенсорной стимуляцией ритмов мозга с частотой 40 герц.

При решении требующих максимальной сосредоточенности задач ритм головного мозга колеблется в диапазоне от 30 до 120-170 герц. Стимуляция этого ритма с помощью света и звука помогает замедлить динамику нейродегенеративного заболевания у мышей и людей.