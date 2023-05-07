Ученые назвали признак надвигающейся деменции

Ученые из Университета Эдит Коуэ заявили, что медленная скорость ходьбы может говорить о более высоком риске развития деменции у пожилых людей. Научное исследование опубликовано в Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

Специалисты провели исследование с участием более тысячи пациенток 75 лет. Женщин проверяли на силу хвата и время, которое им необходимо, чтобы встать со стула, пройти три метра, развернуться и сесть. Последнее называется TUG-тестом.

Почти у 17 процентов участниц в течение последующих 15 лет была диагностирована деменция. Женщины, у которых были наихудшие результаты тестов, более чем в два раза чаще страдали от заболевания, даже с учетом таких факторов, как курение, наследственность, уровень физической активности и употребление алкоголя.