Невролог назвал способы для замедления надвигающейся деменции

Врач-невролог, директор Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Сеченовского университета, профессор Владимир Парфенов рассказал, что для замедления надвигающейся деменции существует множество нелекарственных методов. Подробностями медик поделился в беседе с "Газетой.Ru".

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По словам эксперта, нужно работать и получать от этого удовольствие, иметь достаточную умственную и физическую нагрузку, нормальный вес, а также важно правильно лечить имеющиеся болезни.

"Физическая и умственная активность должна быть регулярной. Если есть депрессия, – то можно применить психотерапию и антидепрессанты. Проверить уровень витамина В12", – рассказал профессор.

Парфенов отметил, что если у человека наблюдается ухудшение памяти из-за дефицита В12, то восстановить ее можно примерно за месяц. А физической активности, по словам невролога, стоит уделять минимум 30 минут три раза в неделю.

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