$76.82-1.7984.91-2.09

Врачи допустили, что частые болезни носа и ушей связаны с повышенным риском аутизма

Ученые из Астонского университета обнаружили, что ушные инфекции и проблемы с носом, которые часто повторяются, могут иметь отношение к повышенному риску аутизма у детей. Соответствующая научная статья появилась в BMJ Open.

Врачи: частые болезни носа и ушей связаны с риском аутизма
© Pxhere

В рамках исследования изучили данные о здоровье более 10 тысяч детей младшего возраста, из которых у 177 позже диагностировали аутизм или стали подозревать это заболевание. Ученые заметили следующую связь: у тех, у кого в раннем возрасте возникали проблемы со слухом и верхними дыхательными путями, чаще появлялись аутизм или его черты.

К таким симптомам относились в том числе дыхание ртом, покраснение ушей и выделения из них при простуде. Они были связаны с высоким риском того, что у ребенка разовьется аутизм. Это заболевание также коррелировало с плохими речевыми способностями.

Лор Маневич объяснил, почему опасно игнорировать постоянный насморк

Ученые отмечают, что, несмотря на установленную связь, у большей части детей, которым свойственны перечисленные проблемы, аутизм не появляется. При этом неясно, можно ли считать такие ЛОР-состояния причиной развития аутичных черт или они обусловлены другим фактором.

Ранее лор назвал опасные последствия искривленной перегородки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий