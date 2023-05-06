Врачи: частые болезни носа и ушей связаны с риском аутизма

Ученые из Астонского университета обнаружили, что ушные инфекции и проблемы с носом, которые часто повторяются, могут иметь отношение к повышенному риску аутизма у детей. Соответствующая научная статья появилась в BMJ Open.

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В рамках исследования изучили данные о здоровье более 10 тысяч детей младшего возраста, из которых у 177 позже диагностировали аутизм или стали подозревать это заболевание. Ученые заметили следующую связь: у тех, у кого в раннем возрасте возникали проблемы со слухом и верхними дыхательными путями, чаще появлялись аутизм или его черты.

К таким симптомам относились в том числе дыхание ртом, покраснение ушей и выделения из них при простуде. Они были связаны с высоким риском того, что у ребенка разовьется аутизм. Это заболевание также коррелировало с плохими речевыми способностями.

Ученые отмечают, что, несмотря на установленную связь, у большей части детей, которым свойственны перечисленные проблемы, аутизм не появляется. При этом неясно, можно ли считать такие ЛОР-состояния причиной развития аутичных черт или они обусловлены другим фактором.