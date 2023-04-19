Профессор назвал два способа отсрочить старость

Профессор и кандидат биологических наук Константин Крутовский рассказал о двух способах, которые помогут отсрочить старость. Об этом сообщает "Газета.ру".

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По словам эксперта, существует два подхода работы с генами. Оба они еще не изучены до конца, но имеют больше перспективы.

Первый подход заключается в контроле определенных генов, которые могут увеличивают срок жизни человека. Речь идет о гене FOXO3, который отвечает за метаболизм и иммунную систему.

Второй метод называется RNAi-терапией и также подразумевает работу с генами человека. Сейчас она используется для лечения некоторых заболеваний: гемофилии и болезни Дауна. Ученые предполагают, что РНК может попадать в организм человека через пищевод. В связи с этим многие исследователи китайской медицины регистрируют новые способы лечения, так как теперь известен механизм их действия.