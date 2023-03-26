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3 часа назад

Кому стоит делать генетический тест и в каких случаях он полезен

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Генетические тесты так активно набирают популярность, что сертификаты на них многие даже покупают в подарок друзьям или родственникам.

Кому стоит делать генетический тест и в каких случаях он полезен
Фото: UnsplashUnsplash

Тест ДНК позволяет выявить предрасположенности к определенным заболеваниям. А некоторые лаборатории и вовсе позволяют отследить и найти родственников вплоть до десятого поколения. Однако, тут важно, чтобы ваш потенциальной родственник уже был в базе данной лаборатории.

"Рамблер" решил поговорить с экспертом и узнать, как выполняется такой тест и в каких случаях он реально будет важен и полезен.

Лабораторных генетических тестирований на данный момент очень много. Они используются для того, чтобы прогнозировать развитие заболеваний, корректно подбирать терапию, устанавливать верный диагноз, выявлять возможный риск врожденной патологии.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

В некоторых случаях в спорных ситуациях такой генетический тест будет иметь очень большое значение – он поможет определить первопричины тех или иных состояний и составить более достоверный прогноз по развитию болезни.

Также немало информации он даст и здоровому человеку: многие из результатов теста ДНК узнают, что, например, чтобы избежать какого-то серьезного заболевания, им необходимо более активно, чем другим, заниматься спортом или избегать определенных продуктов в рационе.

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Но основным его достоинством можно считать тот факт, что, благодаря раннему выявлению предрасположенностей к некоторым болезням, можно заранее начать их профилактику и в лучшую сторону поменять образ жизни и привычки.

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