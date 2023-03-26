Кому стоит делать генетический тест и в каких случаях он полезен

Генетические тесты так активно набирают популярность, что сертификаты на них многие даже покупают в подарок друзьям или родственникам.
Тест ДНК позволяет выявить предрасположенности к определенным заболеваниям. А некоторые лаборатории и вовсе позволяют отследить и найти родственников вплоть до десятого поколения. Однако, тут важно, чтобы ваш потенциальной родственник уже был в базе данной лаборатории.
"Рамблер" решил поговорить с экспертом и узнать, как выполняется такой тест и в каких случаях он реально будет важен и полезен.
В некоторых случаях в спорных ситуациях такой генетический тест будет иметь очень большое значение – он поможет определить первопричины тех или иных состояний и составить более достоверный прогноз по развитию болезни.
Также немало информации он даст и здоровому человеку: многие из результатов теста ДНК узнают, что, например, чтобы избежать какого-то серьезного заболевания, им необходимо более активно, чем другим, заниматься спортом или избегать определенных продуктов в рационе.
Но основным его достоинством можно считать тот факт, что, благодаря раннему выявлению предрасположенностей к некоторым болезням, можно заранее начать их профилактику и в лучшую сторону поменять образ жизни и привычки.