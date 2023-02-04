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1 час назад

Ученые выяснили, что особенного в ДНК российских долгожителей

Мира Маркина

Ученые из Института изучения старения РНИМУ им. Н.И. Пирогова выяснили, что у ДНК россиян, которые живут долго, есть характерные особенности. Об этом пресс-служба университета сообщила "Газете.ру".

Ученые нашли особенности ДНК российских долгожителей
Фото: PxherePxhere

Исследователи изучили, как метилируется ДНК из образцов тканей 100 женщин и 100 мужчин старше 90 лет из России. Метилирование ДНК меняет активность генов и помогает организму подстраиваться под среду, в которой он находится.

Генетики выявили ряд генов, которые могут оказаться свойственными только российским долгожителям. Это, например, PRG3 и SERPINB2. Они показали статистически значимое изменение активности во всех исследованных тканях.

Ученые нашли фактор, помогающий сохранить память в старости

Сотрудники института также изучают, как стареют растения и меняется с возрастом внеклеточный матрикс людей, от свойств которого зависят механические и биохимические характеристики тканей и органов.

Ранее эндокринолог Лазуренко раскрыла вещества, которые предотвращают рак и старение.

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