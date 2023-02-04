Ученые нашли особенности ДНК российских долгожителей

Ученые из Института изучения старения РНИМУ им. Н.И. Пирогова выяснили, что у ДНК россиян, которые живут долго, есть характерные особенности. Об этом пресс-служба университета сообщила "Газете.ру".

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Исследователи изучили, как метилируется ДНК из образцов тканей 100 женщин и 100 мужчин старше 90 лет из России. Метилирование ДНК меняет активность генов и помогает организму подстраиваться под среду, в которой он находится.

Генетики выявили ряд генов, которые могут оказаться свойственными только российским долгожителям. Это, например, PRG3 и SERPINB2. Они показали статистически значимое изменение активности во всех исследованных тканях.