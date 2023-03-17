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16 минут назад

Дерматолог Аветисова объяснила, чем опасны красные родинки

Мира Маркина

О том, что родинка злокачественная, может говорить ее цвет. Об этом "Известиям" рассказала дерматолог Мария Аветисова.

Специалист отметила, что красные родинки, как правило доброкачественны: такие новообразования называются гемангиомами. Тем не менее они могут стать злокачественными. По ее словам, без осмотра и дерматоскопии нельзя с уверенностью сказать, какого рода новообразование у пациента и нужно ли за ним наблюдать.

Врач рекомендует обратиться в больницу, если родинка изменилась в цвете или стала больше. Помимо этого, не стоит оставлять без внимания факт, что родинка стала асимметричной, а ее границы нечеткими. Если появилась корочка и новообразование начало кровоточить, это тоже повод прийти на осмотр к доктору.

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