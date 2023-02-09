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1 час назад

Врач Потекаев рассказал, какие болезни видно по состоянию кожи

Диана Товсепова

О связи состояния кожи и пищеварительной системы рассказал Николай Потекаев, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук в эфире телеканала "Доктор".

Врач рассказал, какие болезни видно по состоянию кожи
Фото: PxherePxhere

О связи состояния кожи и пищеварительной системы рассказал

По его словам, связь заболеваний пищеварительной системы и возникновения заболеваний на коже есть в определенной категории патологических процессов:

"Но, если мы говорим, например, о нарушении всасывания, то есть синдроме мальабсорбции, нарушение всасывания различных полезных веществ в организме человека. Что может возникнуть?

Ну, во-первых, конечно же, нехватка микроэлементов, различных витаминов и других полезных ингредиентов, субстанций".

При нехватке цинка может возникнуть энтеропатический акродерматит - появление различных сыпей воспалительного характера, в первую очередь, на кистях, на стопах, вокруг рта и так далее.

"Если мы говорим о, в целом, о внешнем виде человека, то, конечно, люди, которые сидят на жкстких диетах, изнуряют себя голодом, у них уже просто не поступает в организм необходимое количество полезных вещей - могут быть сухость волос, выпадения волос, ломкость ногтей, разрушение ногтей, сухость кожи, ксероз кожи, дерматиты, в том числе себорейные дерматиты, когда как раз при нехватке различных питательных веществ снижается иммунитет.

Кстати, подтверждением того, что себорейный дерматит является признаком иммунодефицита является часто встречаемое это заболевание у больных ВИЧ-инфекцией", — объяснил врач.

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Новости,Николай Потекаев,Минздрав РФ,
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