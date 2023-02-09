Врач рассказал, какие болезни видно по состоянию кожи

"Если мы говорим о, в целом, о внешнем виде человека, то, конечно, люди, которые сидят на жкстких диетах, изнуряют себя голодом, у них уже просто не поступает в организм необходимое количество полезных вещей - могут быть сухость волос, выпадения волос, ломкость ногтей, разрушение ногтей, сухость кожи, ксероз кожи, дерматиты, в том числе себорейные дерматиты, когда как раз при нехватке различных питательных веществ снижается иммунитет.