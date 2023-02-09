Врач рассказал, какие болезни видно по состоянию кожи

О связи состояния кожи и пищеварительной системы рассказал Николай Потекаев, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук в эфире телеканала "Доктор".
О связи состояния кожи и пищеварительной системы рассказал
По его словам, связь заболеваний пищеварительной системы и возникновения заболеваний на коже есть в определенной категории патологических процессов:
"Но, если мы говорим, например, о нарушении всасывания, то есть синдроме мальабсорбции, нарушение всасывания различных полезных веществ в организме человека. Что может возникнуть?
Ну, во-первых, конечно же, нехватка микроэлементов, различных витаминов и других полезных ингредиентов, субстанций".
При нехватке цинка может возникнуть энтеропатический акродерматит - появление различных сыпей воспалительного характера, в первую очередь, на кистях, на стопах, вокруг рта и так далее.
"Если мы говорим о, в целом, о внешнем виде человека, то, конечно, люди, которые сидят на жкстких диетах, изнуряют себя голодом, у них уже просто не поступает в организм необходимое количество полезных вещей - могут быть сухость волос, выпадения волос, ломкость ногтей, разрушение ногтей, сухость кожи, ксероз кожи, дерматиты, в том числе себорейные дерматиты, когда как раз при нехватке различных питательных веществ снижается иммунитет.
Кстати, подтверждением того, что себорейный дерматит является признаком иммунодефицита является часто встречаемое это заболевание у больных ВИЧ-инфекцией", — объяснил врач.
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