Дерматолог развеяла 4 главных мифа о новообразованиях кожи

"Мой сосед удалил родинку и умер", – эта фраза, как притча во языцех, еще несколько лет назад звучала из уст каждого второго пациента. К счастью, сейчас многие знаю, что образования на коже бывают не только злокачественными, но и доброкачественными. И тем не менее эта тема овеяна большим количеством мифов и предрассудков. Вместе с дерматовенерологом, дерматоонкологом Аленой Девятовой "Рамблер" разберет и развеет самые популярные из них.
Вернемся к нашей "страшилке" об удалении родинок. Что следует отметить: "после" – не значит "вследствие", подчеркивает эксперт. Удаление типичного, и даже атипичного невуса не приводит к смерти пациента.
Алена Девятова рекомендовала подождать, пока травмированное образование заживет, и уже потом идти к доктору на осмотр и дерматоскопию, где, скорее всего, нужно будет принимать решение об удалении образования в плановом порядке.
Невус истинный невозможно удалить без рубца, предупреждает специалист. Дело в том, что клетки родинки, которые обычно пациент хочет удалить, располагаются ниже базального слоя эпидермиса (это тот уровень, где врач может что-то удалить без следа и рубца). Родинка прорастает в дерму, и качественное удаление образования предполагает формирование рубца. Другое дело, рубец может быть нормотрофическим, незаметным и красивым.
Небольшие образования на коже шеи, мягкие, безболезненные при пальпации, называются акрохордонами. На данный момент их связь с ВПЧ не доказана. Зато есть исследования о том, что чаще всего эти образования встречаются при наличии у пациента инсулинорезистентности и ожирения. Изменения гормонального фона, будь то беременность, грудное вскармливание, климакс, прием комбинированных оральных контрацептивов, также влияют на появление акрохордонов.
Но вернемся к загару. Так исторически сложилось, что для нашего человека загар – это пляж, водоем и купальник. А как же наши бабушки, которые каждое лето проводят время на огороде в открытой одежде, всегда без солнцезащитного средства? Это почему-то загаром не считается. В то время, как одним из факторов риска базалиомы является кумулятивный (то есть, накопленный) эффект ультрафиолетового излучения.