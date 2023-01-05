Дерматолог развеяла 4 главных мифа о новообразованиях кожи

"Мой сосед удалил родинку и умер", – эта фраза, как притча во языцех, еще несколько лет назад звучала из уст каждого второго пациента. К счастью, сейчас многие знаю, что образования на коже бывают не только злокачественными, но и доброкачественными. И тем не менее эта тема овеяна большим количеством мифов и предрассудков. Вместе с дерматовенерологом, дерматоонкологом Аленой Девятовой "Рамблер" разберет и развеет самые популярные из них.

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Вернемся к нашей "страшилке" об удалении родинок. Что следует отметить: "после" – не значит "вследствие", подчеркивает эксперт. Удаление типичного, и даже атипичного невуса не приводит к смерти пациента.

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"Содрала родинку теперь у меня будет рак?"

Если пациент мне пишет или звонит в ночи, в 90% процентах случаев произошло именно это. Структура родинок очень разнообразна, некоторые из них, несмотря на абсолютную доброкачественность, могут выглядеть как прошлогодняя цветная капуста и еще расти на самом неудобном месте вроде проекции пояса брюк или лямки бюстгальтера. Именно такие образования больше всего подвержены случайной травме.



Да, действительно, хроническая травма повышает риск малигнизации процесса, но бежать, сломя голову, день в день к дерматологу или хирургу не стоит. Девятова Алена Вячеславовна Заведующий отделением дерматовенерологии, врач-дерматовенеролог

Алена Девятова рекомендовала подождать, пока травмированное образование заживет, и уже потом идти к доктору на осмотр и дерматоскопию, где, скорее всего, нужно будет принимать решение об удалении образования в плановом порядке.

"Реклама на баннерах: удаление родинки без рубца и следа"

Невус истинный невозможно удалить без рубца, предупреждает специалист. Дело в том, что клетки родинки, которые обычно пациент хочет удалить, располагаются ниже базального слоя эпидермиса (это тот уровень, где врач может что-то удалить без следа и рубца). Родинка прорастает в дерму, и качественное удаление образования предполагает формирование рубца. Другое дело, рубец может быть нормотрофическим, незаметным и красивым.

"Папилломы на шее это ВПЧ и это срочно нужно пролечить"

Небольшие образования на коже шеи, мягкие, безболезненные при пальпации, называются акрохордонами. На данный момент их связь с ВПЧ не доказана. Зато есть исследования о том, что чаще всего эти образования встречаются при наличии у пациента инсулинорезистентности и ожирения. Изменения гормонального фона, будь то беременность, грудное вскармливание, климакс, прием комбинированных оральных контрацептивов, также влияют на появление акрохордонов.

Я никогда в жизни не загорала, откуда у меня базалиома?" – часто слышу я от людей элегантного возраста у себя на приеме. Хотя, стоит заметить, с каждым годом эта патология только молодеет.



Базальноклеточный рак кожи, или базалиома, – это самая распространенная злокачественная опухоль кожи, которая происходит из клеток базального слоя эпидермиса и отличается медленным ростом и достаточно благоприятным течением. Чаще всего этот вид рака растет на открытых участках кожи (голова, лицо, спина, плечи). Успешно диагностируется и лечится с помощью определенных методов хирургического иссечения. Девятова Алена Вячеславовна Заведующий отделением дерматовенерологии, врач-дерматовенеролог

Но вернемся к загару. Так исторически сложилось, что для нашего человека загар – это пляж, водоем и купальник. А как же наши бабушки, которые каждое лето проводят время на огороде в открытой одежде, всегда без солнцезащитного средства? Это почему-то загаром не считается. В то время, как одним из факторов риска базалиомы является кумулятивный (то есть, накопленный) эффект ультрафиолетового излучения.

В основе профилактики рака кожи всегда лежит бережное отношение к себе, минимизация риска солнечного ожога, использование солнцезащитных средств и ношение одежды, закрывающей кожу от прямых солнечных лучей. Я же, в свою очередь, напомню, что обязательно приходить на прием к дерматологу и проводить дерматоскопию образований хотя бы раз в год, ведь профилактика – это основа здоровья!

Девятова Алена Вячеславовна Заведующий отделением дерматовенерологии, врач-дерматовенеролог