Какие фразы выдают плохого дерматолога: видео

Найти хорошего врача, который поставит правильный диагноз и назначит эффективное лечение, - не всегда легкая задача. Иногда можно наткнуться на непрофессионального медика, после консультации которого останутся в лучшем случае неприятные ощущения, а в худшем - ухудшение проблемы. Врач Татьяна Санникова @sanni.skin рассказала в своем TikTok-аккаунте, какие фразы могут выдать некомпетентного дерматолога, от которого надо бежать.
Так, например, при акне медик не должен направлять пациента на процедуры с использованием жидкого азота или запрещать пользоваться тональным кремом.
В комментариях пользователи поделились своими историями про походы к дерматологу:
"Самое лучшее, что я слышала - это "Ты по гороскопу близнецы, поэтому у тебя за двоих прыщи, ничего не сделать";
"Мне косметолог сказал: ничего нельзя, кроме гречки, курочки и огурцов. Внимание: мой вес 42 кг при росте 172. С таким весом от такого питания я подохну";
"У меня дерматолог спросил про длительность месячных, и на ответ 7дней назначил БАДы, чтобы парень не бросил".
Смотрите видео, чтобы узнать о других фразах, которые не скажет профессиональный дерматолог.
Ранее мы рассказывали, как правильно принимать железо.