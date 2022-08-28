Какие фразы выдают плохого дерматолога: видео

Найти хорошего врача, который поставит правильный диагноз и назначит эффективное лечение, - не всегда легкая задача. Иногда можно наткнуться на непрофессионального медика, после консультации которого останутся в лучшем случае неприятные ощущения, а в худшем - ухудшение проблемы. Врач Татьяна Санникова @sanni.skin рассказала в своем TikTok-аккаунте, какие фразы могут выдать некомпетентного дерматолога, от которого надо бежать.