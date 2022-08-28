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1 час назад

Какие фразы выдают плохого дерматолога: видео

Мира Маркина

Найти хорошего врача, который поставит правильный диагноз и назначит эффективное лечение, - не всегда легкая задача. Иногда можно наткнуться на непрофессионального медика, после консультации которого останутся в лучшем случае неприятные ощущения, а в худшем - ухудшение проблемы. Врач Татьяна Санникова @sanni.skin рассказала в своем TikTok-аккаунте, какие фразы могут выдать некомпетентного дерматолога, от которого надо бежать.

Так, например, при акне медик не должен направлять пациента на процедуры с использованием жидкого азота или запрещать пользоваться тональным кремом.

В комментариях пользователи поделились своими историями про походы к дерматологу:

"Самое лучшее, что я слышала - это "Ты по гороскопу близнецы, поэтому у тебя за двоих прыщи, ничего не сделать";

"Мне косметолог сказал: ничего нельзя, кроме гречки, курочки и огурцов. Внимание: мой вес 42 кг при росте 172. С таким весом от такого питания я подохну";

"У меня дерматолог спросил про длительность месячных, и на ответ 7дней назначил БАДы, чтобы парень не бросил".

Смотрите видео, чтобы узнать о других фразах, которые не скажет профессиональный дерматолог.

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Болезни и лекарства,Видео,
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