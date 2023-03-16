Издание The Sun со ссылкой на врачей сообщило о том, что хлеб с плесенью может быть опасен для детей, беременных женщин, а также людей со слабым иммунитетом.

Специалисты службы безопасности пищевых продуктов и инспекции Министерства сельского хозяйства США заявили, что употребление плесневелых продуктов в пищу может быть смертельно опасно. Эксперты посоветовали выбрасывать хлеб, а не срезать с него плесень, если она появилась:

Дело в том, что некоторые виды плесени вызывают аллергию и проблемы с дыханием. Кроме того, при определенных условиях плесень производит микотоксины – ядовитые вещества, которые провоцируют болезни. В основной группе риска находятся дети, беременные женщины, пожилые люди и люди со слабым иммунитетом.

Если плесень поразила верхушку продукта, она также может распространяться вглубь пористой пищи.