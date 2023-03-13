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2 часа назад

Ученые объяснили, как кислотность желудочного сока связана с эмоциями

Мира Маркина

Исследователи из Римского университета Ла Сапиенца выяснили, что страх и отвращение делают желудочный сок более кислотным. Соответствующую научную статью опубликовали в репозитории bioRxiv.

Выяснилось, как кислотность желудочного сока связана с эмоциями
Фото: PxherePxhere

Роль желудочно-кишечного тракта в эмоциональных реакциях организма велика. В частности, если нарушится соотношение микробов в кишечнике, могут усилиться симптомы депрессии. Тем не менее, какие именно изменения происходят в среде микробов ЖКТ, в зависимости от разных эмоций, неизвестно.

В Римском университете Ла Сапиенца ученые с помощью датчиков измеряли кислотность, температуру и давление при прохождении через пищеварительную систему, когда люди глотали. В эксперименте участвовали 31 человек с нормальным состоянием здоровья, проглотившие "умные" таблетки. Ученые также фиксировали электрическую активность мышц пищеварительной системы извне и другие физиологические реакции организма.

Какая эмоция приводит к перееданию и как остановиться

Испытуемым предложили посмотреть несколько видео, которые провоцировали счастье, страх, грусть и отвращение. После каждого из четырех сеансов просмотра зрители отвечали на вопросы о том, какие эмоции у них вызвало видео.

Согласно данным исследования, страх заставляет пищеварительную систему выбрасывать больше желудочной кислоты с низким уровнем pH. Чем сильнее были страх или отвращение добровольцев, тем ниже был уровень pH в их желудочном соке.

Ученые отмечают, что полученные данные позволят моделировать работу организма как у здоровых людей, так и у тех, кому диагностировали различные расстройства. Чтобы обобщить результаты исследования, медики планируют поработать с более разнообразной группой добровольцев.

Ранее "Рамблер" рассказывал, правда ли, что желудок может переварить сам себя.

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