Какие химикаты нашли ученые в туалетной бумаге

Туалетная бумага – незаменимый предмет гигиены, которым пользуются миллионы людей по всему миру. Но мало кто задумывается о том, из чего на самом деле изготавливают бумагу и какие вещества могут в ней содержаться. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Американские исследователи проверили 21 бренд туалетной бумаги из Северной и Южной Америк, Западной Европы и Африки. В ходе работы эксперты выявили во всех образцах перфторированные химические вещества (PFAS) или "вечные химикаты", которые практически не разлагаются в естественных условиях. Вместе с тем специалисты пришли к выводу, что туалетная бумага из вторсырья потенциально так же опасна, как и обычная.

Зачастую в образцах эксперты встречали соединение фтортеломер фосфат диэстер (6:2 diPAP). Данное соединение еще плохо изучено, но некоторые ученые связывают его с дисфункцией репродуктивной системы.

Ученые пока не выясняли, как использование туалетной бумаги с PFAS влияет на здоровье людей. Однако известно, что "вечные химикаты" способны всасываться в организм через кожу.

"Вечные химикаты" используются в различных производствах: для окраски одежды, ковров, упаковок для еды, создания устойчивой и блестящей косметики, а также при изготовлении грязе– и водоотталкивающих покрытий кухонной посуды.