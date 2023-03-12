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23 минуты назад

Ученые нашли добавку, которая поможет избавиться от лишнего веса

Мира Маркина

Группа ученых из Мельбурнского королевского технологического университета провела исследование, которое помогло выявить добавку, способствующую жиросжиганию. Результаты научной работы опубликованы International Journal of Food Science and Technology.

Ученым удалось выявить, что добавка, полученная из растения розелла, способствует сокращению количества жировых клеток.

Специалисты сублимировали цветы этого растения и получили из них две смеси: одну с фенольными экстрактами, а другую – в виде органической кислоты.

Дальнейшие исследования показали, что смесь с фенольными экстрактами ингибирует липазу, которая способна расщеплять жиры. А из-за свойств экстракта жир не может усваиваться, потому проходит через толстую кишку сразу в виде отходов.

Найдена пищевая добавка, спасающая мозг от старения и слабоумия

Ученые планируют продолжить работу над изучением безопасности экстракта розеллы для организма.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие полезные добавки стоит добавить в ваш рацион.

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