Ученые нашли добавку, которая поможет избавиться от лишнего веса

Специалисты сублимировали цветы этого растения и получили из них две смеси: одну с фенольными экстрактами, а другую – в виде органической кислоты.

Дальнейшие исследования показали, что смесь с фенольными экстрактами ингибирует липазу, которая способна расщеплять жиры. А из-за свойств экстракта жир не может усваиваться, потому проходит через толстую кишку сразу в виде отходов.