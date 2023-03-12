Ученые нашли добавку, которая поможет избавиться от лишнего веса

Группа ученых из Мельбурнского королевского технологического университета провела исследование, которое помогло выявить добавку, способствующую жиросжиганию. Результаты научной работы опубликованы International Journal of Food Science and Technology.
Ученым удалось выявить, что добавка, полученная из растения розелла, способствует сокращению количества жировых клеток.
Специалисты сублимировали цветы этого растения и получили из них две смеси: одну с фенольными экстрактами, а другую – в виде органической кислоты.
Дальнейшие исследования показали, что смесь с фенольными экстрактами ингибирует липазу, которая способна расщеплять жиры. А из-за свойств экстракта жир не может усваиваться, потому проходит через толстую кишку сразу в виде отходов.
Ученые планируют продолжить работу над изучением безопасности экстракта розеллы для организма.
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