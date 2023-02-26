Найдена пищевая добавка, спасающая мозг от старения и слабоумия

Хотя старение — естественный процесс, многие люди ищут способы замедлить или повернуть время вспять в надежде прожить долгую и здоровую жизнь. Борьба со старением — настолько горячая тема, что в 2021 году мировой рынок антивозрастных средств оценивался примерно в 62,6 миллиарда долларов, а к 2027 году, по прогнозам, он вырастет до 93,1 миллиарда.

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Ученые из Университета Делавэра выяснили, что пищевая добавка никотинамид рибозид обеспечит защиту от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Никотинамид рибозид – это продукт ферментативной деятельности дрожжей, кпоступающий в организм с едой. Добавка представляет с собой форму витамина В3 с рибозой и показывает эффективность при болезнях, развивающихся с возрастом.

Никотинамид рибозид стимулирует выработку никотинамидадениндинуклеотида (NAD+) — это кофермент, который играет жизненно важную роль в метаболических процессах, включая выработку энергии, восстановление ДНК и экспрессию генов. Однако уровни NAD+ снижаются с возрастом , и это истощение связано с возрастными заболеваниями и снижением клеточной функции. Следовательно, соединения, которые помогают создавать NAD+ в организме, могут быть полезны для здорового старения.

Новые исследования показывают, что эти добавки могут принести некоторую пользу, повышая уровень NAD+ в клетках и тканях и улучшая функцию митохондрий. Ученые доказали, что предшественники NAD+ могут обеспечивать защиту от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

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