Найден способ лечить болезнь Стивена Хокинга

Ученые провели опыты на мышах и выяснили, что производная витамина В1 может помочь в лечении бокового амиотрофического склероза. Результаты опытов опубликованы в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

Боковой амиотрофический склероз — неврологическое заболевание с летальным исходом. Самым известным пациентом с амиотрофическим склерозом был Стивен Хокинг. Существующие препараты поддерживают жизнедеятельность организма и могут отсрочить жизнь на 2-3 месяца.

В новом опыте ученые использовали трансгенных мышей. Им вводили производную витамина В1. В результате исследований выяснилось, что у подопытных происходило меньшее повреждение мозга, двигательная активность была выше, а также они меньше теряли вес.

Выяснилось, что при применении производной этого витамина уровень воспаления в спинном мозге снижался. Ученые отмечают, что подобное исследование пока не позволяет лечить заболевание, но открывает дорогу к исследованию новых подходов.