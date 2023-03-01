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3 часа назад

Ученые нашли способ лечить боковой амиотрофический склероз

Мария Каткова

Ученые провели опыты на мышах и выяснили, что производная витамина В1 может помочь в лечении бокового амиотрофического склероза. Результаты опытов опубликованы в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

Найден способ лечить болезнь Стивена Хокинга
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Боковой амиотрофический склероз — неврологическое заболевание с летальным исходом. Самым известным пациентом с амиотрофическим склерозом был Стивен Хокинг. Существующие препараты поддерживают жизнедеятельность организма и могут отсрочить жизнь на 2-3 месяца.

В новом опыте ученые использовали трансгенных мышей. Им вводили производную витамина В1. В результате исследований выяснилось, что у подопытных происходило меньшее повреждение мозга, двигательная активность была выше, а также они меньше теряли вес.

Какие продукты повышают риск атеросклероза: исследование

Выяснилось, что при применении производной этого витамина уровень воспаления в спинном мозге снижался. Ученые отмечают, что подобное исследование пока не позволяет лечить заболевание, но открывает дорогу к исследованию новых подходов.

Ранее сообщалось, что хирург рассказал о способах профилактики атеросклероза.

Наука,Стивен Хокинг,
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