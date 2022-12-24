Какие продукты повышают риск атеросклероза: исследование

Исследования показывают, что есть продукты, которые способствуют закупорке артерий холестериновыми бляшками, то есть, развитию атеросклероза. Знание о том, чего в ежедневном рационе следует избегать, а что – ограничить, может спасти вам жизнь. А поможет разобраться в этом списке “Рамблер”.

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Бекон

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Бекон веками ценился за его уникальный и восхитительный вкус, но мало кто осознает риски для здоровья, связанные с чрезмерным употреблением этого продукта. Для здоровья он вреден из-за высокого содержания насыщенных жиров. Еще один риск, связанный с беконом, заключается в том, что в нем может быть много натрия и консервантов. Из-за них в организме задерживается жидкость и, как следствие, повышается артериальное давление. Большинство людей не думает об этом, потребляя слишком много бекона.

Сливочное масло

Сливочное масло можно найти на большинстве кухонь. Этот продукт тоже богат насыщенными жирами, как и бекон. Поэтому если употреблять его без меры, это приведет к закупорке артерий, нежелательному уровню холестерина и атеросклерозу.

Если вы хотите уменьшить количество потребляемого сливочного масла или найти альтернативу ему, у вас есть несколько вариантов.

Один из них — перейти на спред с пониженным содержанием насыщенных жиров или масло орехов. В выпечке можно использовать яблочное, банановое пюре или хотя бы заменить половину указанной в рецепте порции оливковым маслом. В конечном счете, нужно просто немного поэкспериментировать, чтобы найти то, что лучше всего подойдет вам.

Печенье

Печенье едят во всем мире. Хотя оно может выглядеть маленьким и безвредным, этот кондитерский продукт часто имеет высокую пищевую ценность. К сожалению, такие ингредиенты, как масло, сливки, соль и сахар, превращают это лакомство в источник лишнего холестерина и натрия, трансжиров. Важно помнить об этом. Мы не предлагаем отказаться от сладостей совсем, но рекомендуем употреблять их в умеренных количествах. Ведь то же печенье может быть отличным способом побаловать себя и зарядиться энергией.

Попробуйте печенье из цельной пшеницы или овсяное. Чтобы перекус не был “пустым”, можно вместе с лакомством съесть порцию свежих фруктов и йогурта без добавок.

Цельное молоко и сыр

Употребление слишком большого количества этих продуктов может привести к закупорке артерий, что является основной причиной инсульта и инфаркта. Вот почему важно точно понимать, сколько молока и сыра вы потребляете каждый день. Эксперты в области здравоохранения предлагают ограничить потребление молочных продуктов двумя порциями ежедневно. При этом большую их часть рекомендовано заменить молоком и сыром из растительного молока и не увлекаться молочкой с высоким процентом жирности, искусственными наполнителями.

Еда из фритюра

Обжаривание во фритюре — распространенный способ быстрого приготовления пищи, но он может представлять серьезную опасность для вашего здоровья. Количество жира и уровень холестерина в жареных продуктах больше, если сравнивать с тушением или приготовлением на пару. И при регулярном потреблении таких блюд может повышаться артериальное давление.

Отличный способ насладиться пищей с маслом, не беспокоясь о риске атеросклероза — это запекать, а не жарить во фритюре. Можно обжаривать пищу на сковороде с антипригарным покрытием, чтобы не добавлять жир. Наконец, использование специй и трав — надежный способ сделать блюдо более вкусным независимо от используемого метода приготовления.