Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
2 часа назад

Хирург посоветовал бросить курить для профилактики атеросклероза

Мария Каткова

Сердечно-сосудистый хирург и доктор медицинских наук Андрей Чупин рассказал, что нужно делать для профилактики атеросклероза. Об этом сообщает "Москва 24".

Хирург рассказал о способах профилактики атеросклероза
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт посоветовал изменить образ жизни и избавиться от вредных привычек. Прежде всего, чтобы избежать атеросклероза, нужно бросить курить.

Людям с повышенным давлением необходимо проходить регулярные осмотры и контролировать АД. Стоит изредка сдавать анализ на холестерин в крови.

Особое внимание своему здоровью, по мнению врача, нужно людям старше 50 лет, а также тем, кто страдает гипертонией и сахарным диабетом. Риск повышается, если в семье кто-то страдал от атеросклероза.

Ранее сообщалось, что россиянам назвали способы профилактики рака.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители