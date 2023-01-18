Хирург рассказал о способах профилактики атеросклероза

Сердечно-сосудистый хирург и доктор медицинских наук Андрей Чупин рассказал, что нужно делать для профилактики атеросклероза. Об этом сообщает "Москва 24".

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Эксперт посоветовал изменить образ жизни и избавиться от вредных привычек. Прежде всего, чтобы избежать атеросклероза, нужно бросить курить.

Людям с повышенным давлением необходимо проходить регулярные осмотры и контролировать АД. Стоит изредка сдавать анализ на холестерин в крови.

Особое внимание своему здоровью, по мнению врача, нужно людям старше 50 лет, а также тем, кто страдает гипертонией и сахарным диабетом. Риск повышается, если в семье кто-то страдал от атеросклероза.