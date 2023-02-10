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23 минуты назад

Ученые: соль негативно сказывается на работе иммунитета

Мира Маркина

Бельгийские ученые из Университета Хасселта провели исследование, результаты которого показали, что соль способна негативно влиять на иммунные клетки организма.

Во время своей исследовательской работы ученые подвергали морских коньков воздействию соли. Это позволило выяснить, что так называемый "белый яд" вредит не только сердечно-сосудистой системе и влияет на кровяное давление, но и способен снижать активность Т-клеток, которые являются ключевыми иммунными регуляторами.

Чрезмерное употребление соли ведет к нарушению правильной работы этих клеток и делает их похожими на те, что участвуют в аутоиммунных состояниях, что чревато развитием подобных заболеваний, по словам ученых. Однако им еще не удалось понять, как именно натрий это делает, но ученые планируют продолжать исследование в этой области.

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Эксперты уверены, что подобные научные знания помогут продвинуться в исследовании и лечении некоторых аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как ученые смогли вылечить бессонницу звуком.

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