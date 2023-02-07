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1 час назад

Иммунолог Продеус раскрыл провоцирующий болезнь Альцгеймера фактор

Катерина Саломе

По статистике, ежегодно болезнь Альцгеймера диагностируют у 10 миллионов человек. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус раскрыл неочевидный провоцирующий заболевание фактор.

По словам эксперта, герпес повышает риски развития этого вида деменции. Этот вирус присутствует в организме почти 97 процентов населения планеты, уточнил он.

Назван способ определить болезнь Альцгеймера по почерку

Специалист подчеркнул, что избавиться от герпеса навсегда, невозможно. Но его можно контролировать при помощи медикаментов, резюмировал он.

Ранее мы писали о том, что выяснилось, как за 6 минут в день отсрочить болезнь Альцгеймера.

Новости,Видео,Андрей Продеус,Первый канал,
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