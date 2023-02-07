По статистике, ежегодно болезнь Альцгеймера диагностируют у 10 миллионов человек. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус раскрыл неочевидный провоцирующий заболевание фактор.

По словам эксперта, герпес повышает риски развития этого вида деменции. Этот вирус присутствует в организме почти 97 процентов населения планеты, уточнил он.

Специалист подчеркнул, что избавиться от герпеса навсегда, невозможно. Но его можно контролировать при помощи медикаментов, резюмировал он.

Ранее мы писали о том, что выяснилось, как за 6 минут в день отсрочить болезнь Альцгеймера.