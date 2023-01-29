Ученые выяснили, как сократить риск развития деменции

Китайские ученые в течение десяти лет проводили исследование, результаты которого дают возможность утверждать, что соблюдение некоторых правил поможет снизить риски развития деменции в старости. В исследовании приняли участие около 30 тысяч человек старше 60 лет.

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Участников исследования разделили на три группы, представители одной из которых должны были правильно питаться, второй – заниматься спортом, а третьей – соблюдать 6 правил здорового образа жизни.

По итогам наблюдений выяснилось, что риск развития деменции на 90% сократился у тех участников исследования, которые соблюдали те самые 6 правил: правильно питались, уделяли 150 мин в неделю физической активности, читали, писали, играли в настольные игры, общались с родными и посещали разного рода мероприятия.

Также ученые отметили, что важными факторами становятся отказ от курения и употребления алкоголя.