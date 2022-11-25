В Китае ученые обнаружили пять вирусов, опасных для людей

Ученые Юньнаньского института продолжают изучать фауну на юге Китая, в провинции Юньнань. Так им удалось обнаружить у летучих мышей несколько штаммов вирусов, которые “вызывают беспокойство”. Результаты их исследования опубликованы в репозитории bioRxiv.
Обнаруженные вирусы способны переходить от одного вида к другому. То есть, человек потенциально может ими заразиться. По словам исследователей, один из вирусов – BtSY2 – похож на SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии в 2020 году.
“Наше исследование подчеркивает распространенность межвидовой передачи вирусов”, – отметили ученые.
Образцы вируса были найдены в образцах из прямой кишки 149 летучих мышей 15 видов. Также выяснилось, что одна мышь заразилась несколькими штаммами.
Дальнейшее изучение вирусов может помочь предотвратить пандемии в будущем.
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