В Китае ученые обнаружили пять вирусов, опасных для людей

Ученые Юньнаньского института продолжают изучать фауну на юге Китая, в провинции Юньнань. Так им удалось обнаружить у летучих мышей несколько штаммов вирусов, которые “вызывают беспокойство”. Результаты их исследования опубликованы в репозитории bioRxiv.

Обнаруженные вирусы способны переходить от одного вида к другому. То есть, человек потенциально может ими заразиться. По словам исследователей, один из вирусов – BtSY2 – похож на SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии в 2020 году.