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2 часа назад

Терапевт Мымрина объяснила, почему при COVID может повыситься аппетит

Диана Товсепова

Врач-терапевт Екатерина Мымрина объяснила, с чем может быть связан повышенный аппетит при болезни коронавирусной инфекцией. Об этом она рассказала в беседе с Life.

Терапевт объяснила, почему при COVID повышается аппетит
Фото: PxherePxhere

По словам врача, это может быть связано с поражением центральной нервной системы. Терапевт объяснила, что коронавирус может нарушать многие процессы в организмы. Так, кроме обоняния, зрения, памяти и слуха, вирус может повлиять на чувство голода и насыщения.

Если нарушение насыщения становится проблемой, то лечение, по словам врача, предполагает использование вазоактивных препаратов, антиоксидантов, нейропротекторов, в крайнем случае, как объяснила терапевт, может применяться психотропные препараты.

В других случаях, аппетит нормализуется сам за две-четыре недели.

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