Вот 5 факторов, из-за которых давление не снижается даже на таблетках

В большинстве случаев лекарства от гипертонии работают, если строго придерживаться рекомендаций специалиста. Но бывает и так, что давление не отступает, несмотря на приём препаратов. Врач-кардиолог клиники «Евроонко» Надежда Кесян рассказала «Рамблеру» о типичных ошибках пациентов, которым назначили антигипертензивные препараты.

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Лечение артериальной гипертензии требует дисциплины. Это ежедневный приём лекарств, а также модификация образа жизни. При этом первое время нужно набраться терпения, поскольку эффект от лекарств наступает не сразу.

«Оценить эффективность лечения при регулярном приёме препаратов можно только через 2–4 недели — эффект у многих лекарств накопительный». Кесян Надежда Сергеевна врач-терапевт, кардиолог клиники «Евроонко»

Отсутствие эффекта от лекарств может быть связано с ошибками, о которых пациент и не подозревает.

Самостоятельный подбор таблеток

Одна из главных ошибок — попытка лечить гипертонию лекарствами, которые помогли соседу, родственнику или которые порекомендовал фармацевт в аптеке. Однако у повышенного давления могут быть совершенно разные механизмы.

Гипертония развивается под влиянием разных причин. У одних пациентов большую роль играют нарушения водно-солевого баланса и работы почек, у других — повышенная активность симпатической нервной системы, у третьих — эндокринные нарушения или сочетание сразу нескольких факторов.

В результате случайно выбранный препарат оказывается неэффективным, его дозировка — слишком низкой, а самолечение — опасным.

«Только врач может подобрать препарат или комбинацию препаратов с учётом особенностей и состояния пациента. Такое лечение будет максимально эффективным, а риски — минимальными», — отмечает эксперт.

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Приём лекарств, только когда поднялось давление

Произвольный приём лекарств от давления — одна из самых частых ошибок, из-за которых гипертония не только удерживает позиции, но может и усугубиться. К лекарствам от давления нельзя относиться как к обезболивающим (выпил, когда болит). Это препараты, которых нужно принимать систематически, в строгом соответствии с рекомендациями врача.

«Серьёзная ошибка, если пациент принимает препараты только в момент повышения артериального давления. Пить лекарства нужно регулярно, даже когда давление в норме», — предупреждает врач.

Полный антигипертензивный эффект многих препаратов развивается постепенно и может оцениваться через 2–4 недели регулярного приёма. Если пациент прекращает лечение после нормализации давления, это может привести к серьёзным осложнениям.

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Избыток соли

Полагаться на одни только лекарства ошибочно. В лечении артериальной гипертензии крайне важно придерживаться и определённого образа жизни.

Один из главных врагов гипертоника — избыточное потребление натрия (соли). Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в день можно употреблять не более 5 граммов соли (одна чайная ложка). При этом нужно учитывать и соль в готовых продуктах — полуфабрикатах, консервах, колбасах.

«Солёная еда и фастфуд усугубляют течение артериальной гипертензии, поскольку соль задерживает жидкость. В результате давление повышается. Дополнительный фактор — высокий уровень холестерина, который приводит к атеросклерозу сосудов. В дальнейшем из-за этого компенсаторные механизмы организма, удерживающие давление в норме, снижаются», — поясняет врач.

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Приём лекарств, повышающих давление

Иногда пациент всё делает правильно, но параллельно принимает средства, которые провоцируют гипертензию. Например, это могут быть:

обезболивающие из группы НПВС (нестероидные противовоспалительные средства);

антидепрессанты;

сосудосуживающие капли и спреи от насморка;

кортикостероиды;

некоторые гормональные препараты.

Поэтому нужно сообщить врачу о лекарствах, которые вы принимаете, — это поможет избежать лекарственно-индуцированной гипертонии.

Давление как симптом другой болезни

Иногда артериальная гипертензия не поддаётся лечению по не зависящим от пациента причинам. В таких случаях врач может заподозрить вторичную гипертензию и назначить дополнительное обследование.

Среди распространённых причин вторичной гипертензии выделяют:

хроническую болезнь почек;

стеноз (сужение) почечных артерий;

синдром обструктивного апноэ сна;

первичный альдостеронизм (избыточная секреция гормонов надпочечников);

заболевания щитовидной железы.

В таком случае врач направляет пациента на дополнительные обследования, чтобы понять, что именно послужило причиной гипертензии.

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Ошибки измерения и «эффект белого халата»

Бывает и так, что завышенные цифры на тонометре возникают в результате неправильной техники измерения давления. Например, это измерение сразу после ходьбы, чашки кофе, курения, на фоне сильного стресса или разговоры во время процедуры. Также это может быть неправильно подобранная манжета. Например, для людей с избыточным весом она может быть слишком маленькой, из-за чего прибор покажет завышенные цифры.

Другая частая причина путаницы — «эффект белого халата», когда из-за волнения в кабинете врача давление резко поднимается, хотя в домашней обстановке оно остаётся в пределах нормы.

Чтобы исключить подобные ошибки и подтвердить истинный статус гипертонии, врачи рекомендуют вести дневник давления или пройти процедуру СМАД (суточного мониторирования артериального давления).

Главное об ошибках в лечении повышенного давления

Чаще всего таблетки от давления не работают из-за нарушения правил лечения — самостоятельного подбора препаратов и их приёма только во время скачков давления. Антигипертензивные средства имеют накопительный эффект и требуют ежедневного приёма, даже если давление в норме. Кроме того, важно соблюдать рекомендации по образу жизни — ограничивать соль и нездоровую пищу.

Иногда причиной завышенных цифр на тонометре могут быть ошибки измерения (маленькая манжета, замер после кофе или ходьбы) либо «эффект белого халата» из-за волнения в клинике. В этом случае пациенту нужно вести дневник давления или пройти процедуру суточного мониторирования.

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