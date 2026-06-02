Врачи назвали неожиданные причины аритмии и диареи

Тревога иногда может успешно маскироваться под разные болезни. Разобрались, на что больше всего похожи симптомы тревожного расстройства и с чем это связано.

Аритмия, стенокардия или сердечный приступ

Тревога часто проявляется симптомами со стороны сердечно-сосудистой системы. Это могут быть:

учащение пульса;

перебои в работе сердца (например, когда сердце пропускает удар);

ощущение давления или боли в грудной клетке;

одышка;

обильный холодный пот;

страх смерти.

Эти проявления довольно сложно отличить от симптомов стенокардии, аритмии, гипертонического криза или инфаркта.

В ответ на тревогу организм запускает эволюционную реакцию «бей или беги». Происходит выброс адреналина, который заставляет сердце сокращаться чаще для перекачки крови к крупным мышцам. Одновременно могут возникать мышечное напряжение и изменения дыхания, которые усиливают неприятные ощущения в груди и могут напоминать сердечное заболевание.

Важно. Боль в груди, выраженная одышка, потеря сознания, нарушения речи или внезапная слабость требуют медицинской оценки, даже если человек знает о своей тревожности.

Болезни лёгких

Приступ тревоги может сопровождаться частым и хаотичным дыханием. Такое состояние легко спутать с приступом бронхиальной астмы или острым бронхоспазмом.

Такая симптоматика связана с развитием синдрома гипервентиляции. При панике человек неосознанно переходит на частое и поверхностное дыхание.

Снижение уровня углекислого газа может вызывать головокружение, ощущение нехватки воздуха, покалывание в конечностях и другие неприятные симптомы.

Проблемы с желудком

Проявления тревоги со стороны пищеварительной системы не редкость. Это могут быть:

тошнота;

спазмы;

боль в животе;

метеоризм;

диарея.

Такую картину легко перепутать с острым пищевым отравлением, гастритом, холециститом, панкреатитом или синдромом раздражённого кишечника.

Дело в том, что в стенках органов пищеварения сосредоточены миллионы нервных окончаний. Тревога влияет на работу желудочно-кишечного тракта через сложные взаимодействия между нервной системой и кишечником, что может приводить к боли, тошноте и нарушениям стула.

Неврологические проблемы

Иногда тревога маскируется под неврологические расстройства. На это указывают:

головокружения;

приступы резкой слабости;

потеря координации;

чувство покалывания или онемения в конечностях.

Такая симптоматика также может быть связана с реакцией организма «бей или беги», со снижением уровня углекислого газа в крови. Это может способствовать кратковременному сужению мелких кровеносных сосудов, в том числе в головном мозге и конечностях, что и провоцирует онемение, «мурашки» и головокружение.

Гормональные нарушения

Иногда проявления тревоги совпадают с картиной эндокринных нарушений. Например, у пациента могут быть:

дрожь в теле (тремор);

внезапные приливы жара;

повышенная потливость;

потеря веса;

бессонница;

раздражительность.

Такие симптомы очень похожи на:

гипертиреоз (избыточную активность щитовидной железы);

возрастную гормональную перестройку в период климакса.

Механизм такой симптоматики при тревоге связан с выбросом в кровь больших доз адреналина и норадреналина. Эти гормоны мгновенно переводят организм в экстремальный режим работы (что позволяет реализовать реакцию «бей или беги»).

Мышцы, суставы и позвоночник

Хроническая тревога может месяцами маскироваться под патологии опорно-двигательного аппарата. Так, тревожные расстройства могут привести к:

скованности;

мышечному напряжению;

тупой или ноющей боли в шее;

боли в пояснице и между лопатками;

сильному напряжению в челюсти (вплоть до скрежета зубами);

головным болям.

Физиологическая основа мышечных болей при тревоге — это затянувшийся защитный тонус. Так, в режиме «бей или беги» мышцы напрягаются, чтобы подготовить тело к удару или бегству.

Если тревога хроническая, мышцы нормально не расслабляются, что и провоцирует болезненность в разных отделах опорно-двигательного аппарата.

Что делать

То, как тревога может выдавать себя за другие заболевания, лишний раз говорит о важности обращения к врачу. При проведении диагностики специалисту важно исключить патологии, которые могут давать похожие симптомы.

Если кардиолог, гастроэнтеролог или другой врач видит проблему в тревоге, то может направить пациента к психотерапевту. Последний выясняет природу тревожных расстройств, определяет основные факторы тревоги и проводит работу с пациентом по уменьшению тревожности. Чаще всего проблему удаётся решить с помощью психотерапии и лекарств.

Главное про тревогу и болезни

Тревога может имитировать телесные болезни, например инфаркт, желудочно-кишечное расстройство, эндокринные и неврологические заболевания. В основе этого процесса лежит реакция «бей или беги». Выброс гормонов стресса (адреналина и норадреналина) разгоняет пульс, провоцирует мышечные спазмы, меняет работу желудочно-кишечного тракта и нарушает дыхание.

Данная проблема решается с врачом-психотерапевтом. В большинстве случаев с тревогой можно справиться с помощью сеансов психотерапии и лекарств.

