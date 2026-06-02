Врачи назвали неожиданные причины аритмии и диареи

Сердце, желудок, спина: где ещё может «болеть» тревога
Тревога иногда может успешно маскироваться под разные болезни. Разобрались, на что больше всего похожи симптомы тревожного расстройства и с чем это связано.
Аритмия, стенокардия или сердечный приступ
Тревога часто проявляется симптомами со стороны сердечно-сосудистой системы. Это могут быть:
- учащение пульса;
- перебои в работе сердца (например, когда сердце пропускает удар);
- ощущение давления или боли в грудной клетке;
- одышка;
- обильный холодный пот;
- страх смерти.
Эти проявления довольно сложно отличить от симптомов стенокардии, аритмии, гипертонического криза или инфаркта.
В ответ на тревогу организм запускает эволюционную реакцию «бей или беги». Происходит выброс адреналина, который заставляет сердце сокращаться чаще для перекачки крови к крупным мышцам. Одновременно могут возникать мышечное напряжение и изменения дыхания, которые усиливают неприятные ощущения в груди и могут напоминать сердечное заболевание.
Важно. Боль в груди, выраженная одышка, потеря сознания, нарушения речи или внезапная слабость требуют медицинской оценки, даже если человек знает о своей тревожности.
Болезни лёгких
Приступ тревоги может сопровождаться частым и хаотичным дыханием. Такое состояние легко спутать с приступом бронхиальной астмы или острым бронхоспазмом.
Такая симптоматика связана с развитием синдрома гипервентиляции. При панике человек неосознанно переходит на частое и поверхностное дыхание.
Снижение уровня углекислого газа может вызывать головокружение, ощущение нехватки воздуха, покалывание в конечностях и другие неприятные симптомы.
Проблемы с желудком
Проявления тревоги со стороны пищеварительной системы не редкость. Это могут быть:
- тошнота;
- спазмы;
- боль в животе;
- метеоризм;
- диарея.
Такую картину легко перепутать с острым пищевым отравлением, гастритом, холециститом, панкреатитом или синдромом раздражённого кишечника.
Дело в том, что в стенках органов пищеварения сосредоточены миллионы нервных окончаний. Тревога влияет на работу желудочно-кишечного тракта через сложные взаимодействия между нервной системой и кишечником, что может приводить к боли, тошноте и нарушениям стула.
Неврологические проблемы
Иногда тревога маскируется под неврологические расстройства. На это указывают:
- головокружения;
- приступы резкой слабости;
- потеря координации;
- чувство покалывания или онемения в конечностях.
Такая симптоматика также может быть связана с реакцией организма «бей или беги», со снижением уровня углекислого газа в крови. Это может способствовать кратковременному сужению мелких кровеносных сосудов, в том числе в головном мозге и конечностях, что и провоцирует онемение, «мурашки» и головокружение.
Гормональные нарушения
Иногда проявления тревоги совпадают с картиной эндокринных нарушений. Например, у пациента могут быть:
- дрожь в теле (тремор);
- внезапные приливы жара;
- повышенная потливость;
- потеря веса;
- бессонница;
- раздражительность.
Такие симптомы очень похожи на:
- гипертиреоз (избыточную активность щитовидной железы);
- возрастную гормональную перестройку в период климакса.
Механизм такой симптоматики при тревоге связан с выбросом в кровь больших доз адреналина и норадреналина. Эти гормоны мгновенно переводят организм в экстремальный режим работы (что позволяет реализовать реакцию «бей или беги»).
Мышцы, суставы и позвоночник
Хроническая тревога может месяцами маскироваться под патологии опорно-двигательного аппарата. Так, тревожные расстройства могут привести к:
- скованности;
- мышечному напряжению;
- тупой или ноющей боли в шее;
- боли в пояснице и между лопатками;
- сильному напряжению в челюсти (вплоть до скрежета зубами);
- головным болям.
Физиологическая основа мышечных болей при тревоге — это затянувшийся защитный тонус. Так, в режиме «бей или беги» мышцы напрягаются, чтобы подготовить тело к удару или бегству.
Если тревога хроническая, мышцы нормально не расслабляются, что и провоцирует болезненность в разных отделах опорно-двигательного аппарата.
Что делать
То, как тревога может выдавать себя за другие заболевания, лишний раз говорит о важности обращения к врачу. При проведении диагностики специалисту важно исключить патологии, которые могут давать похожие симптомы.
Если кардиолог, гастроэнтеролог или другой врач видит проблему в тревоге, то может направить пациента к психотерапевту. Последний выясняет природу тревожных расстройств, определяет основные факторы тревоги и проводит работу с пациентом по уменьшению тревожности. Чаще всего проблему удаётся решить с помощью психотерапии и лекарств.
Главное про тревогу и болезни
Тревога может имитировать телесные болезни, например инфаркт, желудочно-кишечное расстройство, эндокринные и неврологические заболевания. В основе этого процесса лежит реакция «бей или беги». Выброс гормонов стресса (адреналина и норадреналина) разгоняет пульс, провоцирует мышечные спазмы, меняет работу желудочно-кишечного тракта и нарушает дыхание.
Данная проблема решается с врачом-психотерапевтом. В большинстве случаев с тревогой можно справиться с помощью сеансов психотерапии и лекарств.
