Кардиолог успокоила тех, кто боится статинов: побочки встречаются редко

Статины — одно из достижений ХХ века, спасшее миллионы жизней. В то же время эти лекарства очень часто критикуют. Врач-кардиолог Анна Новикова рассказала «Рамблеру», могут ли эти лекарства действительно навредить.

© sitkiardic/iStock.com

Статины — лекарства для снижения уровня холестерина в крови. Основная их цель — уменьшить риск сердечно-сосудистых катастроф: инфаркта и инсульта. Исследования показывают, что приём этих препаратов существенно снижает этот риск. Например, в метаанализе, опубликованном в JAMA Network, указано, что при лечении статинами относительный риск (по сравнению с контрольной группой в исследовании) инфаркта миокарда снижается на 33%, а инсульта — на 22%.

Как работают статины

Эти препараты активны в клетках печени, где вырабатывается около 80% холестерина (до 20% поступает с едой). Они угнетают активность фермента (ГМГ-КоА-редуктазы), который отвечает за выработку холестерина. В результате печень начинает производить его гораздо меньше.

Столкнувшись с нехваткой холестерина, орган активирует на своей поверхности специальные рецепторы-ловушки. Они начинают активно захватывать из кровотока циркулирующий там «плохой» холестерин (ЛПНП) и отправляют его на переработку.

Таким образом, статины одновременно мешают печени создавать новый холестерин и заставляют её забирать излишки старого из сосудов.

Хороший и плохой холестерин: как держать его в норме без лекарств

Статины — это не только про холестерин

Помимо снижения уровня холестерина статины обладают дополнительными эффектами:

Стабилизация бляшек. Атеросклеротическая бляшка относительно безопасна, пока она стабильна. Опасен её разрыв. В этот момент организм пытается починить повреждение и формирует тромб, который перекрывает кровоток. Исследование, опубликованное в журнале JACC: Cardiovascular Imaging, показывает, что статины стабилизируют фиброзную капсулу бляшки, делая её плотной и устойчивой к разрывам.

Атеросклеротическая бляшка относительно безопасна, Опасен её разрыв. В этот момент организм пытается починить повреждение и который перекрывает кровоток. Исследование, опубликованное в журнале JACC: Cardiovascular Imaging, показывает, что статины бляшки, делая её плотной и устойчивой к разрывам. Снижение воспаления. Атеросклероз — это всегда хронический воспалительный процесс в сосудистой стенке. Статины уменьшают выработку воспалительных маркеров (например, С-реактивного белка), замедляя прогрессирование болезни.

Атеросклероз — это всегда в сосудистой стенке. Статины уменьшают выработку воспалительных маркеров (например, С-реактивного белка), Защита эндотелия. Препараты улучшают функцию эндотелия — внутренней выстилки сосудов. Они стимулируют выработку оксида азота, который помогает сосудам вовремя расширяться, снижая нагрузку на сердце.

© jamesbenet/iStock.com

Какие могут быть побочные эффекты

Страх перед побочными эффектами статинов часто преувеличен, из-за чего пациенты самостоятельно отменяют терапию и подвергают свою жизнь опасности. На практике большинство рисков контролируемы и встречаются редко.

«Среди побочных эффектов от статинов чаще всего бывают повышение уровня печёночных ферментов (АЛТ, АСТ) и миалгия (боли или напряжение в мышцах). Однако противопоказания к приёму — это трёхкратное повышение АЛТ, АСТ и пятикратное повышение креатинкиназы (КФК) — маркера повреждения мышц». Новикова Анна Робертовна кардиолог, врач функциональной диагностики медицинского центра «UNI Клиник»

В контролируемых исследованиях истинные миалгии на фоне приёма статинов возникают только в 1% случаев. Повышение печёночных ферментов может быть вызвано приёмом алкоголя, сопутствующими заболеваниями или приёмом других лекарств (например, НПВС), говорит врач.

Когда нельзя пить статины

«Абсолютное противопоказание — это болезни печени в активной фазе, это самый важный момент. Например, при неактивных формах гепатитов статины часто не только разрешены, но также могут снижать риски прогрессирования фиброза печени», — говорит врач.

От статинов также рекомендуют воздержаться:

при подготовке к зачатию,

во время беременности,

при грудном вскармливании.

«В редких случаях встречается индивидуальная непереносимость статинов или аллергические реакции. В таком случае подбирают другие препараты», — продолжает Анна Новикова.

Почему статины нужно принимать всю жизнь

Как правило, статины назначают для длительного, чаще всего пожизненного приёма. Поскольку печень синтезирует холестерин непрерывно, прекращение приёма препарата уже через несколько недель вернёт показатели крови к исходным высоким значениям, вновь подвергнув сосуды опасности.

Раньше рекомендовалось пить статины строго на ночь, так как максимальная выработка холестерина приходилась на ночное время. Однако большинство современных препаратов обладают длительным периодом действия, поэтому их можно принимать в любое удобное время суток, но строго в одни и те же часы.

Важно. Приём статинов (и других препаратов) не отменяет необходимости изменения образа жизни. Максимальный положительный эффект достигается, когда помимо приёма лекарств пациент также отказывается от курения, занимается физической активностью, контролирует вес и следит за питанием.

© sippakorn/iStock.com

Что есть при высоком холестерине — лучшие продукты и диеты

Главное о статинах

Статины — это препараты, которые кардинально снижают риск инфарктов и инсультов. Они заставляют печень меньше вырабатывать холестерин, а также активно утилизировать «плохой» холестерин (ЛПНП) из крови.

Поскольку печень синтезирует холестерин непрерывно, статины чаще всего назначают пожизненно. Риск серьёзных побочных эффектов обычно ниже, чем опасаются пациенты. Истинные мышечные боли (миалгии) развиваются лишь в 1% случаев, а небольшое бессимптомное повышение печёночных ферментов не всегда требует отмены препарата.

Текст проверила Анна Новикова, кардиолог медцентра «UNI Клиник», стаж 6 лет.

Важные исследования