Россиянам рассказали, как восполнить норму жизненно важного минерала

Магний — один из ключевых минералов, необходимых для поддержания работы организма. Он участвует в сотнях биохимических реакций, влияет на работу иммунитета, нервной системы и качества жизни в целом. Разобрались, как получать этот минерал и что делать, если его не хватает.

Какова роль магния в организме

Магний задействован в работе сразу нескольких жизненно важных систем:

Обмен веществ — принимает участие более чем в 300 биохимических реакциях, включая синтез белков и регуляцию работы ферментов.

— принимает участие более чем в 300 биохимических реакциях, включая синтез белков и регуляцию работы ферментов. Выработка энергии — без магния невозможен синтез и использование АТФ, главного источника энергии для клеток.

— без магния невозможен синтез и использование АТФ, главного источника энергии для клеток. Работа нервной системы — участвует в передаче нервных импульсов, снижает возбудимость и поддерживает баланс возбуждения и торможения.

— участвует в передаче нервных импульсов, снижает возбудимость и поддерживает баланс возбуждения и торможения. Регуляция стресса — влияет на уровень кортизола и активность ГАМК (основного тормозного нейромедиатора), помогая организму адаптироваться к стрессу.

— влияет на уровень кортизола и активность ГАМК (основного тормозного нейромедиатора), помогая организму адаптироваться к стрессу. Работа мышц — необходим для расслабления мышечных волокон, предотвращает спазмы и судороги.

— необходим для расслабления мышечных волокон, предотвращает спазмы и судороги. Сердце и сосуды — участвует в регуляции сердечного ритма и тонуса сосудов.

— участвует в регуляции сердечного ритма и тонуса сосудов. Кости — входит в состав костной ткани, принимает участие в обмене кальция и витамина D.

Признаки и причины дефицита магния

Дефицит магния может проявляться по-разному. Учитывая широкий спектр его функций, при нехватке этого минерала могут быть:

судороги и мышечные спазмы;

хроническая усталость (из-за нарушения образования АТФ);

тревожность, раздражительность;

нарушение сна;

аритмия;

болезненная менструация (из-за спазма гладкой мускулатуры).

Важно понимать, что эти симптомы неспецифичны и могут возникать по совершенно другим причинам. Дефицит магния подтверждают анализом крови.

Чаще всего дефицит магния возникает из-за:

хронического стресса;

приёма диуретиков (выводится с мочой);

алкогольных напитков (нарушают всасывание минерала и ускоряют его выведение);

нехватки минерала в рационе;

некоторых заболеваний кишечника и почек (при которых ухудшается всасывание магния или ускоряется его выведение).

Суточные нормы и дозировки магния

Потребность в магнии зависит от возраста, пола и состояния организма. В среднем ориентируются на следующие значения:

взрослые мужчины — 400–420 мг магния в сутки;

— 400–420 мг магния в сутки; взрослые женщины — 310–320 мг в сутки;

— 310–320 мг в сутки; беременность и грудное вскармливание — в среднем 350–360 мг в сутки (из-за повышенной потребности в этот период);

и грудное вскармливание — в среднем 350–360 мг в сутки (из-за повышенной потребности в этот период); дети — от 55 до 400 мг, в зависимости от возраста.

Важно помнить, что потребность в магнии может увеличиваться при стрессе, заболеваниях или приёме некоторых лекарств. Если установлен дефицит этого минерала, врач может назначить приём препаратов с магнием. Самостоятельно принимать их нельзя.

Где магния больше всего

Больше всего магния содержится в растительных продуктах, особенно в цельных (и, естественно, минимально обработанных). Это:

тыквенные семечки — один из самых богатых источников магния;

орехи (миндаль, кешью, фундук);

цельнозерновые продукты (овёс, гречка, бурый рис);

зелёные листовые овощи;

авокадо;

тёмный шоколад;

бобовые (чечевица, нут, фасоль).

Важно: биодоступность и фитиновая кислота

В растительной пище (в частности, в зёрнах и семенах) магний часто связан с фитиновой кислотой, которая снижает его усвоение. Для коррекции этого эффекта орехи, семена и бобовые рекомендуют замачивать. Варка и приготовление на пару также нивелируют неблагоприятное действие фитиновой кислоты.

Препараты магния: какими бывают и какие лучше

Согласно эпидемиологическим данным, более 30% людей во всём мире страдают от нехватки магния. В этом случае врач может назначить приём препаратов с магнием. Они бывают в разных формах, а именно:

Цитрат магния — хорошо усваивается, подходит для восполнения дефицита, но в высоких дозах может оказывать слабительный эффект.

— хорошо усваивается, подходит для восполнения дефицита, но в высоких дозах может оказывать слабительный эффект. Глицинат (бисглицинат) — одна из самых хорошо усваиваемых форм, часто используется при тревожности, нарушении сна и мышечных спазмах.

(бисглицинат) — одна из самых хорошо усваиваемых форм, часто используется при тревожности, нарушении сна и мышечных спазмах. Малат — хорошо усваивается и реже вызывает расстройства ЖКТ.

— хорошо усваивается и реже вызывает расстройства ЖКТ. Таурат — может быть полезен при сердечно-сосудистых патологиях.

— может быть полезен при сердечно-сосудистых патологиях. Оксид магния — усваивается хуже других форм и чаще вызывает диарею.

При выборе препарата чаще отдают предпочтение хелатным формам (глицинат, цитрат, таурат, оротат). Это соединения, в которых ион магния связан с аминокислотой или органической кислотой. За счёт этого магний проходит через кишечник так же, как аминокислоты, и усваивается лучше (реже вызывая раздражение желудка или диарею). Кроме того, магний в препаратах часто сочетают с витамином B6. Предполагают (на этот счёт нет убедительных доказательств), что он помогает магнию легче проникать в клетки.

Как принимать магний и кому нужно быть осторожным

Несмотря на пользу магния, он подходит не всем. Особую осторожность следует соблюдать людям:

с заболеваниями почек;

принимающим некоторые лекарства (диуретики, сердечные препараты, средства для снижения давления, антибиотики).

Обязательно расскажите врачу о препаратах, которые вы принимаете.

В течение нескольких недель внимательно наблюдайте за эффектом:

улучшается ли сон;

уменьшаются ли судороги;

снижается ли уровень тревожности;

уменьшаются ли другие симптомы дефицита магния.

Если появляются побочные реакции или эффект отсутствует, обратитесь к врачу.

Главное о норме магния и о том, как её восполнить

Магний влияет на энергию, сон, стресс, работу мышц, сердца и нервной системы. Дефицит магния — довольно распространённая проблема. В большинстве случаев её можно решить за счёт сбалансированного питания, а при необходимости — с помощью препаратов с магнием. Однако эти вопросы нужно решать с врачом.

