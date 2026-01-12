Врачи разоблачили «гриб для памяти»

Ежовик гребенчатый называют грибом для мозга и нервной системы. Его добавляют в еду и выпускают в виде добавок. Разобрались, какую пользу подтверждают исследования, где данные пока ограниченны и кому он может навредить.

Почему ежовик изучают в медицине

Он растёт на стволах мёртвых или ослабленных лиственных деревьев, чаще всего на дубах и буках. Гриб распространён в Восточной Азии, Европе и Северной Америке, но в природе встречается редко. Поэтому для еды и добавок его обычно выращивают в искусственных условиях.

Исследователи изучают вещества, которые могут поддерживать работу нервной системы и снижать воспалительные процессы. Основное внимание привлекают гериценоны и эринацины. Кроме них в ежовике есть полисахариды и фенольные соединения, которые рассматривают в контексте иммунных реакций и антиоксидантной защиты.

Что показывают исследования

Работа мозга и память

В журнале Nutrients опубликовали работу с участием здоровых людей от 18 до 45 лет. В течение 28 дней они принимали добавку с ежовиком гребенчатым. После разового приёма участники быстрее выполняли задание на скорость реакции и концентрацию. При этом заметных изменений памяти или общей умственной работоспособности не нашли.

В одной из работ студенты принимали экстракт ежовика четыре недели, но улучшений в работе мозга исследователи не зафиксировали.

Стресс и эмоциональное состояние

В том же исследовании Nutrients через 28 дней приёма добавки участники отмечали, что чувствуют меньше стресса. Похожие результаты встречались и в других небольших работах с участием людей. При этом изменения фиксировали не всегда. В некоторых случаях разница была небольшой или почти не отличалась от плацебо.

Воспаление и иммунитет

Лабораторные данные показывают, что ежовик гребенчатый содержит соединения с антиоксидантной активностью. В исследовании учёные отметили, что экстракты гриба нейтрализуют свободные радикалы. Это говорит о потенциальной способности снижать окислительное повреждение клеток. Однако эти результаты получили вне организма человека.

Иммунные эффекты ежовика также пока изучали в основном на животных. В экспериментах на мышах добавки с этим грибом связывали с более активной работой иммунной системы кишечника. В других работах отмечали рост полезных кишечных бактерий на фоне приёма ежовика.

В обзорной статье 2024 года авторы пришли к выводу, что результаты в целом выглядят многообещающе, но пока остаются предварительными. Клинических исследований с участием людей недостаточно, чтобы делать выводы о профилактике или лечении болезней.

Вред и ограничения

В клинических работах с участием людей серьёзных побочных эффектов не отмечали. При этом он подходит не всем и не во всех ситуациях.

Аллергия

У людей с повышенной чувствительностью возможны кожные реакции или проблемы с дыханием.

Хронические заболевания и лекарства

При аутоиммунных заболеваниях, диабете и на фоне терапии препаратами для разжижения крови стоит соблюдать осторожность. В этих случаях добавки могут мешать действию лекарств.

Беременность и операции

Данных о безопасности ежовика во время беременности и грудного вскармливания пока нет.

Добавки

Продукты с экстрактом ежовика сильно различаются по составу и концентрации активных веществ. Для них нет единых стандартов качества и эффективности, поэтому к таким формам стоит относиться осторожно и не принимать без консультации врача.

Главное: ежовик гребенчатый — не волшебная таблетка

Большинство эффектов ежовика гребенчатого пока подтверждены только в лабораторных экспериментах и исследованиях на животных. Клинических работ с участием людей немного, они включают небольшие группы и дают нестабильные результаты. Поэтому ежовик гребенчатый нельзя рассматривать как лечебное средство. К добавкам стоит относиться осторожно, особенно при хронических заболеваниях и приёме других лекарств.

