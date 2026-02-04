Здоровый мужчина оказался в больнице из-за попыток поддержать иммунитет

Американские врачи описали редкий клинический случай. У здорового мужчины образовались почечные камни необычного состава — из кремнезёма и карбоната кальция. На эту форму мочекаменной болезни приходится менее 1% всех случаев.

© Freepik

Пациентом оказался 47-летний мужчина без хронических заболеваний. Он обратился в больницу, когда у него вышел первый почечный камень. Анализы мочи и крови не выявили отклонений. Показатели креатинина, электролитов, белка, общего кальция и мочевой кислоты были в пределах нормы, что удивило врачей. Позже выяснилось, что пациент долгое время принимал безрецептурные витамины и пищевые добавки.

Он дольше полугода пил высокие дозы витамина D (5000 МЕ вместо рекомендуемых 800–1000 МЕ), витамина В12 (1000 мкг вместо 3 мкг) и витамина С (1000 мг вместо 75–100 мг). Также он каждый день дополнительно принимал 30 мг глюконата цинка и 250 мг оксида магния. По словам мужчины, так он хотел поддержать иммунитет и добавить энергии в период поста в месяц Рамадан.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Annals of Internal Medicine: Clinical Cases, полагают, что именно высокие дозы пищевых добавок стали причиной образования камней в почках. Во многих БАДах в качестве вспомогательных веществ используют диоксид кремния и карбонат кальция, которые откладываются в почках в виде камней. То, что мужчина соблюдал пост, тоже сыграло свою роль. Он ел и пил только один раз в день, что могло вызвать обезвоживание и усугубить ситуацию. После отмены всех добавок рецидивов мочекаменной болезни у пациента не было.

Этот случай в очередной раз подтверждает опасность бесконтрольного приёма БАДов. Авторы статьи призывают врачей внимательнее относиться к назначаемым препаратам, а пациентов — не превышать рекомендуемые дозировки.

Отметим, что это не первый раз, когда пациенты попадают в больницу из-за «безобидных витаминов». Ранее врачи калифорнийской клиники сообщили о случае надпочечниковой недостаточности у мужчины на фоне приёма БАДов. Пенсионер думал, что пьёт обычные витамины для суставов. Однако анализ показал, что таблетки содержат не указанные в составе стероиды.

Дело в том, что пищевые добавки не проходят такой контроль качества, как лекарства. Поэтому заявленный на этикетке состав может отличаться от реального. Причём такое случается даже с известными производителями.