«Оземпик» вызывает облысение — исследование

Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), которые используют для лечения ожирения и сахарного диабета 2-го типа, могут спровоцировать алопецию (потерю волос). К такому выводу пришли сотрудники Университета Вашингтона, которые проанализировали данные почти 5 миллионов человек.

Результаты своей работы они представили на Конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV). Исследователи проанализировали истории болезни почти 600 тысяч пациентов, которым назначили разные варианты агонистов рецепторов ГПП-1, в том числе Ozempic, Wegovy, Monjaro, и сравнили их с данными 4,5 миллиона человек, которые не принимали лекарств. Оказалось, что в течение 10 лет случаев алопеции в группе принимавших препараты для похудения было больше.

Алопеция бывает рубцовой, когда волосяные фолликулы атрофируются, поэтому облысение необратимо, и нерубцовой. В этом случае фолликулы разрушаются, но рост волос может возобновиться.

Нерубцовая алопеция, в свою очередь, делится на:

диффузную, когда волосы выпадают равномерно по всей голове. Отдельно выделяют диффузную телогеновую алопецию, при которой нарушается физиологический цикл роста волос: в этом случае старые волосы выпадают, а новые не успевают вырасти.

Андрогенетическую: волосы сначала истончаются и укорачиваются, а потом выпадают. Обычно лысеет одна область, например лобно-теменная у мужчин или область пробора у женщин.

А также гнёздную: волосы выпадают небольшими очагами.

По подсчетам исследователей, приём агонистов ГПП-1 повышает риск развития андрогенетической алопеции на 62%, а телогеновой — на 76%. Как именно лекарства влияют на волосяные фолликулы, неизвестно. Вероятно, люди с лишним весом и сахарным диабетом изначально более уязвимы к алопеции, а препараты выступают триггером. Авторы работы признают, что облысение не прямой побочный эффект Ozempic и других похожих лекарств. Однако считают, что врачи должны предупреждать пациентов о возможном риске потери волос.