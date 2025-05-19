Выпадают волосы: что делать при алопеции мужчинам и женщинам

Слишком много волос на расчёске — повод обратиться к врачу. Возможно, это алопеция. С ней можно справиться с помощью лекарств, а иногда нужна трансплантация. Разобрались, почему выпадают волосы у женщин и мужчин и как вернуть густую шевелюру.

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Алопеция — это частичная или полная потеря волос. Чаще всего под этим термином понимают выпадение волос на голове, но касается это и любого другого участка тела.

В норме у человека ежедневно выпадает 50–100 волос, а на их месте вырастают новые. Алопеция развивается, когда этот баланс нарушается: утраченных волос становится больше, чем вновь образованных.

Многие считают, что алопеция в основном мужская проблема, но это не так. К 50 годам почти у половины мужчин наблюдаются признаки облысения, а к 80 годам этот показатель достигает 90%. При этом в течение всей жизни с алопецией сталкиваются около 50% женщин. Главным образом волосы начинают выпадать с наступлением менопаузы.

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Типы алопеции

Алопеция бывает двух типов:

рубцовая, при которой атрофируются волосяные фолликулы (необратимый тип облысения, встречается относительно редко);

волосяные фолликулы (необратимый тип облысения, встречается относительно редко); нерубцовая — выпадение волос не сопровождается повреждением кожи и атрофией фолликула.

В свою очередь, выделяют несколько типов нерубцовой алопеции:

Диффузная. В этом случае волосы равномерно выпадают со всех участков головы.

Андрогенетическая. При этом типе облысения волосы истончаются и укорачиваются. У мужчин чаще всего это происходит в лобно-теменной зоне, а у женщин — по всей поверхности головы, особенно в области пробора. Основные причины такой алопеции — генетическая предрасположенность и слишком активные мужские половые гормоны (андрогены).

Очаговая (или гнёздная). На голове появляются участки без волос. Это самый редкий тип алопеции, который встречается менее чем у 2% людей.

Причины

Чаще всего выпадение волос происходит из-за следующих факторов:

Наследственная предрасположенность. Установлено, что риск алопеции сильно возрастает, если та же проблема была у родственников.

Установлено, что риск алопеции сильно возрастает, если та же проблема была у родственников. Гормональные изменения. В частности, это относится к андрогенетическому типу выпадения волос. По всей вероятности, основным стимулом в данном случае выступает дигидротестостерон, который ослабляет волосяные фолликулы. Это более активный андроген, который образуется из тестостерона.

В частности, это относится к андрогенетическому типу выпадения волос. По всей вероятности, основным стимулом в данном случае выступает который ослабляет волосяные фолликулы. Это более активный андроген, который образуется из тестостерона. Стресс. О неблагоприятном влиянии стресса на состояние волос известно давно. Учёным удалось выяснить, как именно стресс способствует облысению. Всё дело в кортизоле — гормоне, который вырабатывается надпочечниками во время стрессовой ситуации. Оказывается, кортизол блокирует специфические молекулы, необходимые для роста фолликулов.

О неблагоприятном влиянии стресса на состояние волос известно давно. Учёным удалось выяснить, как именно стресс способствует облысению. Всё дело в — гормоне, который вырабатывается надпочечниками во время стрессовой ситуации. Оказывается, кортизол блокирует специфические молекулы, необходимые для роста фолликулов. Витамины и минералы. Нехватка активных веществ — ещё один неблагоприятный фактор. Долгое время считалось, что главный витамин для волос — биотин. Однако современные исследования ставят это под сомнение. При этом важная роль для здоровья волос отводится ненасыщенным жирным кислотам, цинку и железу. А вот излишки витамина А для волос могут быть токсичны и способствовать их выпадению.

Биотин для красоты: стоит ли тратить на это деньги

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Симптомы

Чаще всего алопеция развивается постепенно, но может начаться и внезапно, когда за короткое время теряется слишком много волос.

Вот признаки этого процесса у мужчин и женщин.

У мужчин (как правило):

Линия роста волос начинает подниматься выше (т. е. она отдаляется от бровей и висков).

Волосы становятся тоньше, могут становиться более светлыми.

Визуально проявляются участки поредения.

Появляются залысины.

У женщин (как правило):

Поредение чаще всего наблюдается в области пробора.

Волосы становятся тонкими.

Возникают сложности с отращиванием в длину.

Зона поредения в области пробора расширяется (сквозь волосы хорошо видно кожу головы).

Другие признаки алопеции:

слишком большое количество волос на расчёске;

появление высыпаний и покраснений на коже головы;

повышенная чувствительность или зуд волосистой части головы.

Диагностика

Перед тем как начать лечение алопеции, нужно обязательно выяснить её причину. Сначала врач собирает анамнез: выясняет, когда началось выпадение, какие пациента беспокоят симптомы, а также уточняет перенесённые заболевания и образ жизни.

Далее — осмотр кожи волосистой части головы. Специалист оценивает равномерность выпадения, состояние стержня волоса, наличие очагов воспаления и залысин. При осмотре проводится pull-тест — врач легко тянет за прядь и оценивает, сколько волос остаётся в руке.

Основной метод инструментальной диагностики — трихоскопия. Врач прикладывает к волосам небольшой оптический прибор (трихоскоп) в виде трубки. С его помощью можно детально рассмотреть состояние волоса и волосяного фолликула. Увеличенное изображение передаётся на экран с высоким разрешением.

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Пациента также направляют на лабораторную диагностику:

общий и биохимический анализ крови;

анализ крови на гормоны;

другие анализы.

В сложных случаях может потребоваться биопсия кожи головы. Это делают, чтобы исключить некоторые формы алопеции.

Что показывает общий анализ крови: инфекции, дефициты, тромбы

Методы лечения

Поставленный диагноз позволяет врачу определиться со способом лечения:

медикаментозный,

трансплантация волос,

физиотерапия.

В большинстве случаев лечение начинают с лекарств. Пациенту могут назначить:

препараты, угнетающие метаболизм мужских половых гормонов (чтобы снизить вредоносный эффект дигидротестостерона);

гормонов (чтобы снизить вредоносный эффект дигидротестостерона); препараты, стимулирующие рост волос, в частности миноксидил (эффект наблюдается через девять месяцев применения, однако после отмены облысение может возобновиться);

(эффект наблюдается через девять месяцев применения, однако после отмены облысение может возобновиться); антиандрогены — препараты, блокирующие действие мужских половых гормонов;

кортикостероиды — гормональные противовоспалительные лекарства (их используют при аутоиммунных заболеваниях и выраженных воспалениях кожи головы);

— гормональные противовоспалительные лекарства (их используют при аутоиммунных заболеваниях и выраженных воспалениях кожи головы); другие лекарства.

Эффективность физиотерапии при алопеции сомнительна. Тем не менее её применяют как один из компонентов лечения. Чаще всего используют:

дарсонвализацию,

криомассаж,

лазерную терапию,

фототерапию,

электрофорез.

Если лекарства с физиотерапией не дали эффекта, может потребоваться пересадка волос. Это хирургическое вмешательство, при котором волосяные фолликулы переносятся с одних участков на другие (на залысины). Процедуру проводят под местной анестезией, и часто она даёт хороший результат. При этом врачи не могут гарантировать, что фолликулы приживутся (т. е. операция может не дать ожидаемого результата).

Для лечения алопеции также применяют альтернативные методики, например:

мезотерапия — введение под кожу головы специальных препаратов или коктейлей из биологически активных веществ;

— введение под кожу головы специальных препаратов или коктейлей из биологически активных веществ; PRP-терапия — введение в кожу собственной плазмы пациента, обогащённой тромбоцитами (что должно стимулировать рост волос).

Также применяются масла, настойки, отвары трав и другие народные методы. Однако научных доказательств их эффективности недостаточно.

Она сводится к устранению неблагоприятных для волос факторов. Вероятность облысения снижается, если:

соблюдать принципы сбалансированного питания;

заниматься спортом (минимум 150 минут нагрузок средней интенсивности в неделю);

избегать стрессов;

правильно ухаживать за волосами (использовать мягкие шампуни, мыть их тёплой водой, не злоупотреблять агрессивными химическими средствами при укладке).

Психологические аспекты алопеции

Выпадение волос часто воспринимается как утрата внешней привлекательности. Это особенно тяжело для женщин и мужчин в молодом возрасте. Алопеция снижает уверенность в себе и может даже стать причиной депрессии. Однако с этой проблемой можно справиться. Поэтому, как только увидели слишком много волос на расчёске, обращайтесь к врачу-трихологу. Чем раньше начать лечение, тем выше вероятность успешного исхода.

Главное

Потеря волос может быть вызвана генетикой, гормональным дисбалансом, стрессом, нехваткой витаминов или заболеванием. К врачу нужно обратиться при первых же симптомах.

Пациентам с алопецией предлагают разные варианты лечения. Одним помогают лекарства, другим — пересадка волос.

Важные исследования