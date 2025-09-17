Учёные нашли новое средство против ожирения — и это не «Оземпик»

На ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета сотрудники Университета Макмастера (Канада) представили препарат, который снижает вес, — орфорглипрон. Как и семаглутид (действующее вещество «Оземпика»), это агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Он подражает работе естественного гормона ГПП-1, подавляя чувство голода и снижая уровень сахара в крови.

© eternalcreative/iStock.com

Ключевое отличие орфорглипрона от других агноситов ГПП-1 в его форме. Лекарство можно принимать перорально, в то время как другие препараты выпускают в форме подкожных инъекций. К тому же орфорглипрон подходит пациентам с ожирением, но без сахарного диабета.

Авторы уже завершили третью фазу исследований эффективности и безопасности препарата. В эксперименте участвовали больше трёх тысяч пациентов с лишним весом. В среднем через полтора года они от 7,5 до 20% от массы тела, что сопоставимо с эффективностью семаглутида. Также у испытуемых улучшились показатели артериального давления, уровня триглицеридов и холестерина. Среди побочных эффектов в основном наблюдали желудочно-кишечные реакции.

Авторы полагают, что орфорглипрон может стать новым методом лечения ожирения. Однако пока препарат не одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и не может применяться в клинической практике.