Аспирин против давления: правда о популярной таблетке

В народе аспирин называют «сердечной таблеткой». Разобрались, что показывают исследования и в каких случаях он действительно полезен.

© Freepik

Что это такое

Аспирин — это устоявшееся торговое название ацетилсалициловой кислоты. Препарат относят к нестероидным противовоспалительным средствам. Его применяют при головной боли, мигрени, артрите и других состояниях, когда нужно снять боль или воспаление.

В малых дозах аспирин препятствует склеиванию тромбоцитов и снижает риск образования тромбов. Долгое время врачи рекомендовали его для профилактики инфаркта и инсульта, особенно людям из групп риска. Именно поэтому появилось впечатление, что он укрепляет сосуды и одновременно помогает держать давление под контролем.

Позднее рекомендации изменились. Стало ясно, что для здоровых людей польза аспирина минимальна, а риск кровотечений выше, чем предполагаемая защита. Сегодня препарат назначают только тем, у кого уже были сердечно-сосудистые события или вероятность их развития очень высока.

Чем опасно высокое давление и как лечить артериальную гипертензию

Что говорят исследования

Крупный метаанализ с участием более 20 тысяч человек показал: ни систолическое, ни диастолическое давление у людей с гипертензией не отличалось между группами, где препарат принимали и где его не назначали.

Некоторые работы показывали, что результат зависит от времени приёма. В одном исследовании у людей с лёгкой гипертонией давление снижалось, если принимать аспирин перед сном, а не утром — разница составляла около 6–7/4–5 мм рт. ст. Позднее обзор шести подобных исследований тоже нашёл небольшое преимущество вечернего приёма — в среднем минус 3–4 мм рт. ст. Но авторы отметили: данных слишком мало, чтобы делать окончательные выводы.

Когда этот подход проверили на пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями, эффект не подтвердился. В исследовании Американской кардиологической ассоциации вечерний приём не снижал давление по сравнению с утренним, хотя уменьшал активность тромбоцитов в утренние часы, когда риск тромбообразования выше.

Таким образом, результаты противоречивы. В небольших работах наблюдалось лёгкое снижение давления при вечернем приёме, но более масштабные исследования подтверждают: аспирин не подходит для контроля гипертензии.

Риски и ограничения

Препарат повышает риск кровотечений в желудочно-кишечном тракте и может повредить слизистую желудка. Он способен влиять на работу почек и печени, вызывать изжогу и тошноту.

Аспирин опасно сочетать с некоторыми лекарствами, например с антикоагулянтами (варфарином), так как это усиливает риск кровотечений. Перед операциями его обычно отменяют, чтобы избежать осложнений из-за разжижения крови. Поэтому решение о приёме аспирина всегда должен принимать врач, оценивая баланс пользы и возможных рисков.

Как анальгетики влияют на желудок и что с этим делать

Что помогает снизить давление

Если цель — контролировать артериальное давление, то аспирин здесь не помощник. Эффективные способы давно известны и хорошо изучены.

Снизить потребление соли. Ограничение натрия помогает заметно и быстро уменьшить давление.

Ограничение натрия помогает заметно и быстро уменьшить давление. Поддерживать здоровый вес. Даже небольшое снижение массы тела снижает нагрузку на сосуды и сердце.

Даже небольшое снижение массы тела снижает нагрузку на сосуды и сердце. Быть физически активным. Регулярные прогулки, плавание или другие умеренные нагрузки укрепляют сердце и сосуды.

Регулярные прогулки, плавание или другие умеренные нагрузки укрепляют сердце и сосуды. Соблюдать сбалансированный рацион. Больше овощей, фруктов, рыбы, орехов, меньше полуфабрикатов.

Больше овощей, фруктов, рыбы, орехов, меньше полуфабрикатов. Нормализовать сон. Недостаток сна связан с риском гипертензии.

Недостаток сна связан с риском гипертензии. Снижать стресс. Медитация, дыхательные практики и отдых помогают контролировать давление.

При необходимости врачи назначают лекарства: бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, диуретики и другие группы, эффективность которых подтверждена исследованиями.

Нужно ли снижать давление, если самочувствие хорошее — отвечает врач

Главное

Аспирин полезен как средство для профилактики тромбов у людей с высоким сердечно-сосудистым риском, но он не снижает давление. Небольшое преимущество вечернего приёма отмечали в отдельных исследованиях, однако крупные обзоры и клинические работы этого не подтвердили. Поэтому использовать аспирин для контроля гипертонии не стоит. Поддерживать нормальное давление помогают изменения образа жизни и при необходимости назначенные врачом лекарства.

Важные исследования