Артериальная гипертензия — это главная причина повышения риска инфаркта и инсульта. При этом далеко не у всех гипертоников что-то болит: часто давление повышается незаметно. Однако и в этом случае его нужно контролировать. Как следить за своим давлением, рассказывает врач общей практики Елена Шиманьски.

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Зачем нужно снижать давление

По оценкам ВОЗ, 46% взрослых людей с артериальной гипертензией не знают о своём заболевании. Причина в том, что симптомы могут быть неспецифическими, проходить и возвращаться:

головные боли, головокружение,

учащение пульса,

снижение работоспособности.

Пациенты могут не обращать внимания на эти проявления и долгое время не получать диагноз. Ещё бывает, что давление повышенное, а симптомов пока ещё нет. Такие пациенты могут отказываться от лечения или наблюдения, считая, что, если их ничего не беспокоит, корректировать цифры давления не нужно.

«Это неверный подход. Давление выше 140 уже вносит вклад в повышение риска инфаркта. На приёме мы задаём очень много вопросов, собираем все данные для диагностики, чтобы разобраться, нужно с ними что-то делать или нет. Решение о лечении принимаем всегда индивидуально»­. Елена Шиманьски врач общей практики Lahta Clinic

Кроме того, даже при бессимптомном течении гипертензия влияет на состояние здоровья, особенно затрагивая эти органы и системы:

Сердце, головной мозг и их сосуды. При артериальной гипертензии кровь сильнее давит на стенки артерий, сердце работает с повышенной нагрузкой, сосуды быстрее изнашиваются и возрастает риск инфаркта.

Почки. При постоянно повышенном давлении нарушается кровоток в почках, из-за чего они могут хуже фильтровать кровь. Со временем это повышает риск хронической почечной недостаточности.

Глаза. Может быть повреждение сосудов сетчатки глаза, из-за чего зрение снизится.

Почему повышается давление

Среди факторов риска:

малоподвижный образ жизни;

образ жизни; психоэмоциональное напряжение;

курение и злоупотребление алкоголем;

излишнее употребление поваренной соли;

возраст;

наследственность.

Повышение артериального давления со временем — до некоторой степени естественный процесс, хотя в этом случае и нужен контроль врача. У молодых пациентов высокие цифры давления могут быть следствием заболеваний.

«Мы обязаны исключить причины, из-за которых может развиться вторичная гипертензия. Это заболевания щитовидной железы, почек, некоторые виды опухолей. Если не получается установить причину, то нам остаётся контролировать давление, чтобы не возрастал риск сердечно-сосудистых заболеваний­», — продолжает Елена Шиманьски.

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Каким должно быть давление

Измерение артериального давления входит в обязательную программу диспансеризации в России. По закону диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет, а начиная с 40 лет — раз в год. Врачи рекомендуют измерять давление хотя бы раз в год всем: это позволяет вовремя обнаружить болезнь.

У давления два показателя — систолическое (верхнее) и диастолическое (нижнее). Для диагностики важны оба.

Оптимальное давление: до 120/80 мм рт. ст.

Нормальное давление: 120–129/80–84 мм рт. ст.

Верхняя граница нормы: 130–139/85–89 мм рт. ст.

Если давление повышено незначительно, примерно до 130/90, диагноз «артериальная гипертензия­» ещё не ставят: врач может назначить дополнительные обследования, попросить регулярно измерять давление в течение некоторого времени.

Гипертоническая болезнь 1-й степени: систолическое (верхнее) давление повышается до 140–159 мм рт. ст., диастолическое — до 90–99 мм рт. ст.

диастолическое — Гипертоническая болезнь 2-й степени: от 160–179/100–109 мм рт. ст.

Гипертоническая болезнь 3-й степени: давление выше 180/110 мм рт. ст.

«Общепринятый подход: при повышении давления до 130 нужно как минимум обратить на него внимание, попросить пациента некоторое время вести дневник. Это нужно, чтобы оценить, действительно давление повышено всегда или оно повышается время от времени», — говорит Елена Шиманьски.

Как сохранить здоровье

Гипертензия может быть первичной или вторичной, развивающейся из-за какого-либо другого заболевания. Начать нужно с приёма у врача-терапевта, после осмотра и опроса он порекомендует дальнейшие обследования. Затем можно назначать лечение основного заболевания, если оно есть, или коррекцию давления.

«Есть разные варианты лечения. Назначая его, мы учитываем много факторов: общее состояние здоровья, другие заболевания. Терапия для снижения давления может назначаться для постоянного приёма или быть симптоматической — её принимают, только если давление повышается. В первом случае нельзя самостоятельно отменять препарат или снижать дозировку, любые изменения в режиме приёма нужно обсуждать с врачом­», — говорит Елена Шиманьски.

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Главное

Гипертоническая болезнь вносит огромный вклад в общую структуру смертности, а её самые частые осложнения — это инфаркт и инсульт. Измерять артериальное давление надо хотя бы 1 раз в год. Если оно повышается, нужно в индивидуальном порядке с врачом принять решение о том, как его контролировать. Даже если нет никаких симптомов, может потребоваться лечение — это снизит вероятность получить опасное осложнение.

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