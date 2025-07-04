Врач объяснила, как аспирин вредит желудку

Любую острую боль нужно лечить. Чаще всего первым выбором становятся нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Это эффективные средства, однако у них есть неприятный побочный эффект: из-за них может болеть желудок. Как НПВП влияют на него и как можно снизить побочные эффекты, «Рамблеру» рассказала врач-гастроэнтеролог клиники доказательной медицины DocMed Анастасия Аббасова.

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Что это за препараты и как они работают

НПВП быстро снимают боль, вызванную воспалением или травмой. К ним относятся аспирин, ибупрофен, диклофенак. Чаще всего эти лекарства принимают при:

головной боли,

боли в спине,

артрите и других воспалительных заболеваниях суставов,

дисменорее (боли во время менструации).

НПВП сравнительно безопасны даже при долгом приёме, но у них есть побочный эффект: раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт. Приём стандартной дозы аспирина в течение 1–2 дней вызывает повреждение слизистой желудка и появление на ней точечных кровоизлияний. Это связано с тем, что препараты из группы НПВП блокируют фермент циклооксигеназу, который участвует в выработке простагландинов. Они усиливают боль и воспаление, но при этом защищают желудок: стимулируют выработку слизи, улучшают кровоснабжение слизистой и помогают ей восстанавливаться. Когда уровень простагландинов снижается, боль утихает, но вместе с этим ослабевает и естественная защита желудка.

«Если принимать НПВП эпизодически или коротким курсом, вреда желудку не будет. О побочных явлениях можно говорить, если пациент вынужден принимать препараты длительно». Анастасия Аббасова врач-гастроэнтеролог

Как НПВП влияют на желудок

Уменьшают секрецию слизи и снижают кровоток в стенках желудочно-кишечного тракта.

в стенках желудочно-кишечного тракта. Снижают количество кислоты, однако её концентрация при этом повышается.

Негативно влияют на ЖКТ, вплоть до развития язвы, возможно, даже в том случае, если у пациента нет других провоцирующих факторов, таких как бактерия Helicobacter pylori.

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Уколы лучше, чем таблетки?

Распространены два мнения:

Если принимать НПВП в таблетках, то лучше делать это после еды, так желудок будет в безопасности.

Это отчасти верно: в инструкции к НПВП обычно указано, что их принимают во время или после еды. Это снижает раздражающее действие на желудок, но не снимает его полностью.

НПВП в инъекциях лучше — если не приходится пить таблетки, то вреда желудку не будет.

Это мнение неверно: боль в желудке и в перспективе язву провоцирует не таблетированная форма препарата, а все формы НПВП без исключения — это объясняется механизмом их действия.

При этом инъекционные формы препарата менее удобны: не все пациенты могут сами себе сделать укол, кроме того, внутримышечные инъекции могут приводить к гематомам и воспалениям.

Как защитить желудочно-кишечный тракт при приёме НПВП

Принимать лекарства только по назначению врача.

Соблюдать инструкцию: правило «принимать после еды» снимает проблему лишь отчасти, но лучше его соблюдать.

правило «принимать после еды» снимает проблему лишь отчасти, но лучше его соблюдать. Если приходится принимать НПВП долго — проконсультироваться с гастроэнтерологом, чтобы можно было начать поддерживающее лечение.

«НПВП длительным курсом обычно принимают пациенты с заболеваниями суставов. В таких случаях мы рекомендуем одновременно снижать секрецию соляной кислоты в желудке, чтобы не вызвать эрозии и язвы, и назначаем препараты для защиты желудочно-кишечного тракта», — продолжает Анастасия Аббасова.

Главное

НПВП эффективны и достаточно безопасны, поэтому они входят в стандарты лечения многих заболеваний. Известен побочный эффект препаратов: из-за своего механизма действия эти лекарства негативно влияют на ЖКТ. Замена таблеток на инъекции не поможет, дело не в форме лекарства, а в том, как оно работает. Если приходится принимать НПВП длительно, нужно строго соблюдать назначения врача: пить лекарство ровно столько, сколько нужно, а при необходимости также защищать желудок с помощью специальных препаратов, снижающих кислотность.

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