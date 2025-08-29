Исследователи разоблачили янтарную кислоту

Препараты и БАДы с янтарной кислотой обещают энергию, защиту от стресса и замедление старения. Разобрались, что это за вещество и есть ли доказательства его пользы.

Что это такое

Янтарная кислота, или сукцинат, — это органическое соединение, которое естественным образом образуется в клетках в процессе получения энергии. Оно участвует в цикле Кребса — главной цепочке реакций, где питательные вещества превращаются в АТФ, топливо для организма.

Сукцинат регулирует работу митохондрий, может выполнять роль антиоксиданта и влияет на реакцию клеток на стрессовые условия, например нехватку кислорода. При этом в крови и тканях уже содержится достаточно янтарной кислоты: её уровень не падает до значений, которые можно считать дефицитом.

Где используют

В медицине

В аптеках можно найти таблетки и комбинированные препараты с янтарной кислотой. Их предлагают при усталости, похмелье, тревожности, нарушениях памяти. Производители обещают ускорение обмена веществ, дополнительную энергию и защиту от интоксикаций.

Однако надёжных подтверждений этим заявлениям нет. По данным RxList, эффективность янтарной кислоты при менопаузе, артрите и болевых синдромах также не доказана. В международной практике такие препараты не используют: их нет в списках ВОЗ, FDA или Европейского агентства по лекарственным средствам.

Препараты и БАДы с янтарной кислотой остаются популярными, но это скорее результат маркетинга и исторической традиции, чем доказанной пользы. Всё, что известно точно, — соединение участвует в энергетическом обмене клеток. Превращение этой биохимической роли в реальный лечебный эффект пока не подтверждено качественными клиническими данными.

В пищевой промышленности

Соединение известно как добавка E363. Его применяют как регулятор кислотности и компонент, влияющий на вкус продуктов.

В косметике

Сукцинат добавляют в кремы, маски и инъекционные средства, заявляя омолаживающий эффект. Обзор International Journal of Molecular Sciences показал, что сукцинат может стимулировать клеточный метаболизм, усиливать синтез коллагена и работать как антиоксидант. В экспериментах он активировал фибробласты, улучшал микроциркуляцию, что потенциально способствует восстановлению структуры кожи. Но эти данные получены в основном в лабораторных моделях и небольших клинических группах. Масштабных рандомизированных испытаний, которые могли бы подтвердить эффективность сукцината в косметологии, пока нет.

В сельском хозяйстве

Янтарную кислоту используют как стимулятор роста растений, но исследований высокого качества в этой области мало.

Польза и риски

Хотя янтарной кислоте приписывают разные положительные эффекты, убедительных данных нет. При этом есть ограничения, которые стоит учитывать.

Для беременных и кормящих безопасность не изучена — добавки лучше не использовать без консультации с врачом.

и кормящих безопасность не изучена — добавки лучше не использовать без консультации с врачом. Есть сообщения о возможных взаимодействиях с препаратами для снижения давления и лечения аритмий. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит быть особенно осторожными.

При болезнях желудка или кишечника кислота может усиливать дискомфорт.

Побочные эффекты встречаются редко, но из-за нехватки хороших исследований нельзя быть уверенными, что их совсем нет.

Дозы и формы

Стандартизированных доз тоже нет. В разных препаратах концентрация и схема приёма различаются, а международных рекомендаций по использованию не существует.

Организм сам вырабатывает янтарную кислоту, и её дефицит не описан, поэтому добавки вряд ли принесут ощутимую пользу здоровым людям. При хронических болезнях использовать их без врача небезопасно.

Главное

Янтарная кислота — естественный участник энергетического обмена, который организм вырабатывает в достаточном количестве. Несмотря на это, в России и странах СНГ популярны препараты и БАДы с сукцинатом. Им приписывают широкий спектр эффектов: повышение бодрости, защиту от стресса, облегчение похмелья, помощь при менопаузе и болевых синдромах. Однако убедительных клинических данных, подтверждающих эти обещания, нет. Надёжных сведений о безопасности также мало. Беременным и кормящим таких средств лучше избегать. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кто принимает лекарства от давления или аритмий, стоит обсудить возможные риски с врачом. У людей с чувствительным желудком кислота может вызывать дискомфорт. При этом стандартных дозировок не существует, и международные рекомендации по её применению отсутствуют.

