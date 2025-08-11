6 лекарств, из-за которых толстеют
Набор веса может быть побочным эффектом лечения. Разобрались, из-за каких лекарств можно поправиться и как с этим справляться, не отказываясь от терапии.
Какие лекарства влияют на вес
Такой побочный эффект может возникать по разным причинам, в зависимости от того, как именно лекарство влияет на организм. У одних препаратов это связано с влиянием на аппетит и обмен веществ, у других — с задержкой жидкости или снижением физической активности.
Антидепрессанты
Некоторые препараты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), например пароксетин, сертралин, циталопрам и трициклические антидепрессанты могут приводить к набору веса, особенно при длительном применении. Исследования показывают, что такие изменения чаще происходят через 2–3 года после начала терапии.
Антипсихотики (нейролептики)
Препараты, которые назначают при биполярном расстройстве, шизофрении и депрессии, могут усиливать аппетит и влиять на обмен веществ. Особенно часто это происходит при приёме галоперидола, клозапина, оланзапина, кветиапина и рисперидона.
Вес обычно начинает расти в первые недели терапии, а затем прибавка замедляется и выходит на стабильный уровень.
Согласно обзору исследований Neuropsychiatric Disease and Treatment, такие препараты нарушают усвоение глюкозы и повышают уровень холестерина и триглицеридов. Это увеличивает риск метаболического синдрома — состояния, которое связано с повышенной вероятностью диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Препараты для лечения диабета
Препараты сульфонилмочевины снижают уровень глюкозы примерно на 20%, но могут привести к увеличению массы тела в среднем на 1,8–2,3 кг. Это показало исследование, опубликованное в Archives of Medical Science. Такой эффект связан с тем, что лекарства стимулируют бета-клетки поджелудочной железы вырабатывать больше инсулина, что повышает склонность организма к накоплению жира. Также на вес могут повлиять инсулин и тиазолидиндионы.
Гормональные средства
Набор веса могут провоцировать пероральные кортикостероиды (преднизон, метилпреднизолон). А вот гормональные противозачаточные таблетки на вес не влияют. Систематический обзор Cochrane не выявил достоверных данных, что КОК вызывают значимое увеличение массы тела у большинства женщин. Прибавка возможна индивидуально, но в целом этот побочный эффект скорее переоценивают.
Бета-блокаторы и препараты от давления
Они снижают нагрузку на сердце, замедляют сердечный ритм и уменьшают артериальное давление. Однако на фоне приёма снижается выносливость и физическая активность, что в итоге приводит к набору веса. Прибавка происходит в первые несколько месяцев после начала терапии.
Антигистаминные препараты
Некоторые лекарства, применяемые при аллергии, могут влиять на вес. Исследования связывают их с повышением аппетита и постепенным набором массы тела, особенно при длительном приёме.
Почему не все люди набирают вес от одних и тех же препаратов
Даже если в инструкции указано, что препарат может вызывать набор веса, это не значит, что такой побочный эффект будет у всех. Реакция на лекарства зависит от множества факторов — как внешних, так и индивидуальных.
- Обмен веществ и генетика. Индивидуальные различия в метаболизме, чувствительности к инсулину и гормонам голода влияют на реакцию организма.
- Начальный вес и общее состояние. Люди с уже имеющимся избыточным весом чаще набирают ещё больше лишних килограммов, чем те, у кого индекс массы тела в норме.
- Длительность и доза. Чем дольше и в большей дозе принимается препарат, тем выше вероятность побочного эффекта.
- Образ жизни. Питание, активность, сон и уровень стресса влияют на то, как именно организм реагирует на лекарство.
- Комбинации препаратов. Некоторые лекарства усиливают побочные эффекты друг друга, особенно при одновременном применении.
- Психоэмоциональные изменения. Улучшение состояния после начала терапии может само по себе приводить к повышенному аппетиту.
Что делать, если лекарства влияют на вес
Если вы заметили, что стали набирать вес после начала приёма лекарства, важно обсудить это с врачом. Не стоит отменять препарат самостоятельно — это может быть опасно. Вместо этого можно рассмотреть несколько безопасных стратегий:
Обсудите замену препарата. Иногда врач может подобрать лекарство с аналогичным действием, но меньшим риском прибавки в весе. Например, вместо одного антидепрессанта назначить другой.
Проверьте возможность снижения дозы. Если препарат нельзя отменить, врач может уменьшить дозировку, сохранив лечебный эффект. Это снижает риск побочных эффектов, в том числе прибавку в весе.
Обратитесь к диетологу. Специалист поможет скорректировать питание, если усилился аппетит или появились трудности с контролем веса. В рационе делают акцент на белке, овощах, продуктах с низким гликемическим индексом.
Добавьте физическую активность. Даже умеренная нагрузка (ходьба, плавание, силовые упражнения) помогает контролировать вес и благоприятно влияет на общее психоэмоциональное состояние. При приёме антидепрессантов это особенно важно.
Нормализуйте сон. Качественный сон помогает поддерживать гормональный баланс. Недосып связан с повышением уровня грелина — гормона, усиливающего чувство голода.
Ограничьте соль и алкоголь. Особенно если препарат вызывает задержку жидкости. Алкоголь также даёт лишние калории и может усиливать аппетит.
Можно ли похудеть после отмены препарата
Отмена лекарства не гарантирует автоматического похудения. Часто лишние килограммы остаются, и требуется изменение образа жизни и рациона, чтобы вернуть прежний вес.
Кроме того, не от всех препаратов можно отказаться. Иногда отмена ведёт к обострению основного заболевания. Поэтому любое решение — снижать дозу, менять схему или прекращать лечение — нужно принимать только вместе с лечащим врачом.
Главное
Некоторые лекарства могут способствовать набору веса. Чаще всего это касается антидепрессантов, нейролептиков, препаратов от диабета и давления и гормональных средств. Но не все люди на них одинаково реагируют: риск побочных эффектов зависит от дозы, длительности приёма, образа жизни и индивидуальных особенностей. Если на фоне лечения вес растёт, не стоит отменять препарат самостоятельно. Важно найти безопасное решение вместе с врачом: подобрать альтернативу, скорректировать дозу или подключить поддержку диетолога и физическую активность.