6 лекарств, из-за которых толстеют

Набор веса может быть побочным эффектом лечения. Разобрались, из-за каких лекарств можно поправиться и как с этим справляться, не отказываясь от терапии.

Какие лекарства влияют на вес

Такой побочный эффект может возникать по разным причинам, в зависимости от того, как именно лекарство влияет на организм. У одних препаратов это связано с влиянием на аппетит и обмен веществ, у других — с задержкой жидкости или снижением физической активности.

Антидепрессанты

Некоторые препараты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), например пароксетин, сертралин, циталопрам и трициклические антидепрессанты могут приводить к набору веса, особенно при длительном применении. Исследования показывают, что такие изменения чаще происходят через 2–3 года после начала терапии.

Антипсихотики (нейролептики)

Препараты, которые назначают при биполярном расстройстве, шизофрении и депрессии, могут усиливать аппетит и влиять на обмен веществ. Особенно часто это происходит при приёме галоперидола, клозапина, оланзапина, кветиапина и рисперидона.

Вес обычно начинает расти в первые недели терапии, а затем прибавка замедляется и выходит на стабильный уровень.

Согласно обзору исследований Neuropsychiatric Disease and Treatment, такие препараты нарушают усвоение глюкозы и повышают уровень холестерина и триглицеридов. Это увеличивает риск метаболического синдрома — состояния, которое связано с повышенной вероятностью диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Препараты для лечения диабета

Препараты сульфонилмочевины снижают уровень глюкозы примерно на 20%, но могут привести к увеличению массы тела в среднем на 1,8–2,3 кг. Это показало исследование, опубликованное в Archives of Medical Science. Такой эффект связан с тем, что лекарства стимулируют бета-клетки поджелудочной железы вырабатывать больше инсулина, что повышает склонность организма к накоплению жира. Также на вес могут повлиять инсулин и тиазолидиндионы.

Гормональные средства

Набор веса могут провоцировать пероральные кортикостероиды (преднизон, метилпреднизолон). А вот гормональные противозачаточные таблетки на вес не влияют. Систематический обзор Cochrane не выявил достоверных данных, что КОК вызывают значимое увеличение массы тела у большинства женщин. Прибавка возможна индивидуально, но в целом этот побочный эффект скорее переоценивают.

Бета-блокаторы и препараты от давления

Они снижают нагрузку на сердце, замедляют сердечный ритм и уменьшают артериальное давление. Однако на фоне приёма снижается выносливость и физическая активность, что в итоге приводит к набору веса. Прибавка происходит в первые несколько месяцев после начала терапии.

Антигистаминные препараты

Некоторые лекарства, применяемые при аллергии, могут влиять на вес. Исследования связывают их с повышением аппетита и постепенным набором массы тела, особенно при длительном приёме.

Почему не все люди набирают вес от одних и тех же препаратов

Даже если в инструкции указано, что препарат может вызывать набор веса, это не значит, что такой побочный эффект будет у всех. Реакция на лекарства зависит от множества факторов — как внешних, так и индивидуальных.

Обмен веществ и генетика. Индивидуальные различия в метаболизме, чувствительности к инсулину и гормонам голода влияют на реакцию организма.

Индивидуальные различия в метаболизме, чувствительности к инсулину и гормонам голода влияют на реакцию организма. Начальный вес и общее состояние. Люди с уже имеющимся избыточным весом чаще набирают ещё больше лишних килограммов, чем те, у кого индекс массы тела в норме.

Люди с уже имеющимся избыточным весом чаще набирают ещё больше лишних килограммов, чем те, у кого индекс массы тела в норме. Длительность и доза. Чем дольше и в большей дозе принимается препарат, тем выше вероятность побочного эффекта.

Чем дольше и в большей дозе принимается препарат, тем выше вероятность побочного эффекта. Образ жизни. Питание, активность, сон и уровень стресса влияют на то, как именно организм реагирует на лекарство.

Питание, активность, сон и уровень стресса влияют на то, как именно организм реагирует на лекарство. Комбинации препаратов. Некоторые лекарства усиливают побочные эффекты друг друга, особенно при одновременном применении.

Некоторые лекарства усиливают побочные эффекты друг друга, особенно при одновременном применении. Психоэмоциональные изменения. Улучшение состояния после начала терапии может само по себе приводить к повышенному аппетиту.

Что делать, если лекарства влияют на вес

Если вы заметили, что стали набирать вес после начала приёма лекарства, важно обсудить это с врачом. Не стоит отменять препарат самостоятельно — это может быть опасно. Вместо этого можно рассмотреть несколько безопасных стратегий:

Обсудите замену препарата. Иногда врач может подобрать лекарство с аналогичным действием, но меньшим риском прибавки в весе. Например, вместо одного антидепрессанта назначить другой.

Проверьте возможность снижения дозы. Если препарат нельзя отменить, врач может уменьшить дозировку, сохранив лечебный эффект. Это снижает риск побочных эффектов, в том числе прибавку в весе.

Обратитесь к диетологу. Специалист поможет скорректировать питание, если усилился аппетит или появились трудности с контролем веса. В рационе делают акцент на белке, овощах, продуктах с низким гликемическим индексом.

Добавьте физическую активность. Даже умеренная нагрузка (ходьба, плавание, силовые упражнения) помогает контролировать вес и благоприятно влияет на общее психоэмоциональное состояние. При приёме антидепрессантов это особенно важно.

Нормализуйте сон. Качественный сон помогает поддерживать гормональный баланс. Недосып связан с повышением уровня грелина — гормона, усиливающего чувство голода.

Ограничьте соль и алкоголь. Особенно если препарат вызывает задержку жидкости. Алкоголь также даёт лишние калории и может усиливать аппетит.

Можно ли похудеть после отмены препарата

Отмена лекарства не гарантирует автоматического похудения. Часто лишние килограммы остаются, и требуется изменение образа жизни и рациона, чтобы вернуть прежний вес.

Кроме того, не от всех препаратов можно отказаться. Иногда отмена ведёт к обострению основного заболевания. Поэтому любое решение — снижать дозу, менять схему или прекращать лечение — нужно принимать только вместе с лечащим врачом.

Главное

Некоторые лекарства могут способствовать набору веса. Чаще всего это касается антидепрессантов, нейролептиков, препаратов от диабета и давления и гормональных средств. Но не все люди на них одинаково реагируют: риск побочных эффектов зависит от дозы, длительности приёма, образа жизни и индивидуальных особенностей. Если на фоне лечения вес растёт, не стоит отменять препарат самостоятельно. Важно найти безопасное решение вместе с врачом: подобрать альтернативу, скорректировать дозу или подключить поддержку диетолога и физическую активность.

