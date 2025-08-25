5 популярных препаратов, которые не нужны никому

В аптеках много лекарств, которые обещают укрепить здоровье, защитить печень или ускорить работу мозга. Но за громкими заявлениями часто нет серьёзных исследований. Врачи доказательной медицины и международные организации считают, что эти средства не приносят пользы, а иногда и отвлекают от нужного лечения.

Гомеопатия

Принцип такой: чем меньше концентрация вещества, тем сильнее его действие. Поэтому препараты разводят десятки и сотни раз. На практике после таких разведений в них почти не остаётся действующего вещества.

Крупные обзоры и отчёты национальных медицинских организаций показывают: гомеопатия не помогает ни при одном заболевании и работает не лучше плацебо.

Национальная служба здравоохранения Англии отказалась финансировать такие средства ещё в 2017 году, подчеркнув, что расходы на них не оправданны. Национальный центр комплементарной и интегративной медицины США также отмечает: нет качественных данных, подтверждающих эффективность.

Сами препараты обычно безвредны, потому что в них нет активных веществ. Настоящая опасность в том, что человек теряет время, выбирая гомеопатию вместо лечения с доказанной пользой.

Ноотропы

Высококачественных клинических испытаний по ноотропам нет. Те исследования, на которые ссылаются сторонники, чаще всего включали слишком мало участников или имели серьёзные методологические изъяны. Это значит, что достоверно доказать эффективность таких препаратов пока не удалось.

Неврологи из Университета Джонса Хопкинса подчёркивают: нет убедительных данных, что добавки для памяти или концентрации действительно работают. У здоровых людей они не улучшают когнитивные функции, но могут вызывать нежелательные эффекты.

В США подобные средства относятся к биологически активным добавкам, и FDA не рассматривает их как лекарства. В России же ноотропы до сих пор назначают при самых разных проблемах — от задержки развития речи до последствий травм. Несмотря на это, ещё в 2007 году профильные эксперты заявили, что доказательной базы у этой группы нет и включение их в перечень жизненно важных препаратов неоправданно. Однако формально этот статус сохранился.

Единственные доказанные способы поддерживать работу мозга — это здоровый сон, сбалансированное питание, физическая активность и контроль стресса.

Противовирусные и иммуномодуляторы

Под противовирусными лекарствами подразумевают разные средства. Среди них иммуномодуляторы — препараты, которые якобы стимулируют выработку интерферонов и других защитных белков. На практике это не имеет смысла: иммунная система и так запускает эти механизмы при встрече с вирусом. Дополнительные таблетки этот процесс не усиливают. У иммуномодуляторов нет качественных клинических доказательств, поэтому их не включают в международные рекомендации.

Отдельная группа — противовирусные лекарства, которые действуют на сам вирус гриппа. К ним относят осельтамивир, занамивир и балоксавир. По данным крупного исследования, опубликованного в JAMA Internal Medicine, они могут немного сократить продолжительность болезни и снизить риск осложнений. При этом польза ограниченна: речь идёт примерно об одном дне и только если начать лечение в первые 48 часов от появления симптомов. Препараты могут вызвать нежелательные реакции: тошноту, диарею или бронхоспазм.

При обычных ОРВИ достаточно симптоматического лечения: отдых, обильное питьё, жаропонижающие при необходимости. Специфическая терапия оправданна только при подтверждённом гриппе и у людей из групп риска: пожилых, маленьких детей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Хондропротекторы

Это препараты с глюкозамином и хондроитином. Их позиционируют как средства, которые замедляют разрушение хряща и улучшают работу суставов при остеоартрите.

Крупные обзоры не выявили клинически значимого эффекта. Более того, в одном из исследований комбинация глюкозамина и хондроитина показала худшие результаты, чем плацебо.

Теоретическая база хондропротекторов тоже вызывает вопросы. Организм сам синтезирует глюкозамин и хондроитин, и нет убедительных данных, что приём добавок способен изменить баланс разрушения и восстановления хряща.

Также изучали инъекции гиалуроновой кислоты в сустав, но метаанализы показывают лишь кратковременное облегчение симптомов и высокий риск побочных эффектов — от отёка до боли.

Хондропротекторы не доказали способность замедлять разрушение хряща. В лучшем случае они дают субъективное облегчение боли, сравнимое с эффектом плацебо.

Гепатопротекторы

Их рекламируют как лекарства, которые защищают печень и помогают ей восстанавливаться после повреждений. На практике ни один препарат этой группы не доказал способность регенерировать клетки печени или менять исходы болезней.

Адеметионин

Его назначают при холестазе, циррозе, токсических поражениях печени. Некоторые исследования показывают снижение лабораторных показателей (например, билирубина и АСТ). На здоровье печени это не влияет: смертность, риск трансплантации и тяжесть болезни остаются прежними. В российских рекомендациях препарат упоминают, но только как вспомогательный вариант, а не основное лечение. Там же отмечают, что доказательств его пользы мало и нужны более серьёзные исследования. В международных гайдлайнах адеметионин не используют.

Фосфолипиды

Производители заявляют, что фосфолипиды встраиваются в мембраны клеток печени и восстанавливают их. Однако убедительных доказательств этому нет. Кокрейновский обзор 2021 года показал, что у фосфолипидов нет значимого эффекта при жировой болезни печени. В международных рекомендациях их также не упоминают как метод лечения, кроме того, в США и

Европе такие средства продают как БАДы. В итоге гепатопротекторы могут временно улучшать анализы или субъективное самочувствие, но это не значит, что печень восстанавливается.

Главное

Гомеопатия, ноотропы, иммуномодуляторы, хондропротекторы и гепатопротекторы — это популярные группы препаратов, но у них нет убедительных доказательств пользы. Крупные исследования и международные рекомендации показывают: они не меняют течение болезней и не влияют на исходы, а в лучшем случае дают эффект плацебо. Настоящая помощь при болезнях — это методы с доказанной эффективностью: вакцинация, своевременное лечение, образ жизни, снижающий риски, и препараты, польза которых подтверждена качественными клиническими испытаниями. Всё остальное — трата денег и времени.

