Бактерии наносят ответный удар: чем будут лечить инфекции, когда антибиотики перестанут работать

Антибиотики спасли миллионы жизней от тяжёлых инфекций. Но бактерии приспособились и научились уходить от их действия. Устойчивость к антибиотикам — одна из самых серьёзных проблем современной медицины. Разобрались, чем это грозит человечеству.

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О чём речь

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, из-за устойчивости бактерий к антибиотикам ежегодно умирают больше миллиона людей. Специалисты подсчитали, что, если ничего не изменится, к 2050 году антибиотикорезистентность будет уносить до 10 миллионов жизней каждый год. Это в три раза больше, чем смертей от сахарного диабета.

Почему антибиотики перестают работать?

Потому что бактерии эволюционируют и учатся защищаться. Антибиотики убивают микробы, но те, которые выжили случайно, могут мутировать. Это позволяет им противостоять лекарствам. Затем выжившая бактерия передаёт изменённые гены новым поколениям. У них уже будет устойчивость, и для их устранения понадобится другой антибиотик.

А кто виноват в том, что резистентность к антибиотикам так быстро развивается?

Короткий ответ — все: пациенты, врачи и даже чиновники. Многие пьют антибиотики при вирусах, когда они бесполезны, или бросают курс на полпути (когда стали лучше себя чувствовать). В частности, это происходит в странах, где антибиотики можно купить без рецепта. В России по закону антибиотики должны продавать по рецепту, но на практике их можно приобрести и без него.

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Вторая причина — широкое использование антибиотиков в сельском хозяйстве. Животные становятся резервуарами устойчивых бактерий, которые могут передаваться людям.

Появлению супербактерий способствует и плохой контроль инфекций в больницах. Именно там часто появляются микробы, не чувствительные ни к одному препарату.

Какие бактерии сегодня самые устойчивые?

Резистентность ко многим существующим антибиотикам уже выработали десятки бактерий, среди них:

Klebsiella pneumoniae — вызывает пневмонию, сепсис и инфекции мочевыводящих путей.

Escherichia coli (кишечная палочка) — вызывает инфекции желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей.

Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) — его устойчивые формы (например, MRSA) часто встречаются в больницах.

Neisseria gonorrhoeae (возбудитель гонореи) — в некоторых странах уже зафиксированы случаи, когда гонорею невозможно вылечить никакими антибиотиками.

Mycobacterium tuberculosis (возбудитель туберкулёза) — устойчивые формы этой инфекции лечат по несколько лет и с тяжёлыми побочными эффектами.

И как же лечить пациентов с устойчивыми формами?

Это сложный процесс. Когда стандартные антибиотики не работают, врачам приходится искать другие варианты. Они не всегда безопасны и эффективны. Например, для лечения резистентных форм туберкулёза применяют антибиотики второй и третьей линий (антибиотики резерва). Как правило, у таких лекарств больше побочных эффектов, поэтому их используют в исключительных ситуациях (когда стандартное лечение не помогает).

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Также применяют комбинации антибиотиков. Пациенту дают несколько препаратов одновременно, чтобы повысить шансы уничтожить бактерию. Кроме того, лечение таких инфекций, как правило, длительное.

А к антибиотикам резерва устойчивость развивается?

Да. Сегодня одна из серьёзнейших медицинских проблем — это резистентность бактерий к карбапенемам. Эти антибиотики используются в крайних ситуациях, когда другие лекарства не помогают. Однако некоторые бактерии уже научились их нейтрализовать. В таких случаях врачам приходится назначать токсичные антибиотики — полимиксины. Они очень вредны для почек и нервной системы. Их относят к антибиотикам последнего резерва (назначают в исключительных случаях). Но в 2015 году были обнаружены бактерии, которые устойчивы и к ним.

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И что же будет, если бактерии одержат окончательную победу?

Мир вернётся в доантибиотиковую эпоху. Это значит, что:

Некоторые инфекции будут неизлечимыми. Например, существенно возрастёт смертность от пневмоний.

Операции станут опасными. Сейчас антибиотики защищают пациентов от инфекций во время операций. Без них даже удаление аппендикса может закончиться сепсисом (инфекционным поражением всего организма). А роды, ожоги и травмы могут стать серьёзной угрозой для жизни.

Химиотерапия станет невозможной. Она подавляет иммунитет, и без защиты от инфекций лечение рака станет смертельно опасным.

Прежде всего пострадают развивающиеся страны из-за слабой медицины, нехватки чистой воды и неконтролируемого применения антибиотиков.

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Как учёные противостоят этому?

Они ищут новые антибиотики и модифицируют старые. Однако прорыва в этом направлении пока нет. Рано или поздно бактерии адаптируются и к новым лекарствам.

Исследователи также работают над другими способами борьбы с бактериальными инфекциями. Например, это антимикробные пептиды, которые разрушают клеточные стенки бактерий.

Ещё одно оружие — бактериофаги. Это вирусы, которые инфицируют бактерии и уничтожают их. При этом для человека они безопасны. Примечательно, что бактериофаги как средство борьбы с инфекциями использовали до антибиотиков. Однако с появлением пенициллина (как более мощного и эффективного средства) интерес к ним угас.

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Поиск новых противомикробных лекарств существенно облегчает искусственный интеллект. Он отыскивает перспективные молекулы и прогнозирует устойчивость. Это сильно ускоряет разработку новых препаратов.

Главное

Антибиотики, которые когда-то спасали миллионы жизней, сегодня теряют силу. Бактерии эволюционируют и становятся устойчивыми даже к самым сильным препаратам. Некоторые инфекции уже невозможно вылечить известными лекарствами. Это может вернуть медицину в доантибиотиковую эпоху. Чтобы замедлить рост устойчивости, нужно строго контролировать назначение антибиотиков, отказаться от самолечения и бесконтрольного применения этих лекарств в сельском хозяйстве.

Важные исследования