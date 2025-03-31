Как иммунитет связан с кишечником и какие продукты для него полезны

Оказалось, что у иммунитета есть «любимые» продукты. Аллерголог-иммунолог Медцентра доктора Александровского Максим Коршунов рассказал «Рамблеру», где «живёт» иммунитет и можно ли его укрепить за счёт питания.

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Как работает иммунитет

Иммунная система — это сложная сеть клеток, тканей и органов. Они защищают организм: уничтожают вирусы, бактерии и другие чужеродные агенты, а также борются с опухолевыми или «сломанными» клетками. Разделяют врождённый и адаптивный иммунитет.

К врождённому относят:

Кожу и слизистые оболочки. Они обеспечивают физическую защиту.

Они обеспечивают физическую защиту. Антимикробные пептиды (белковые молекулы) и ферменты в слюне, желудочном соке и других выделяемых организмом жидкостях. Эти вещества помогают нейтрализовать вредные микроорганизмы.

(белковые молекулы) и ферменты в слюне, желудочном соке и других выделяемых организмом жидкостях. Эти вещества помогают нейтрализовать вредные микроорганизмы. Иммунные клетки. Они поглощают и уничтожают опухоли и чужеродные элементы.

Основные компоненты адаптивного иммунитета:

Т-лимфоциты: утилизируют заражённые клетки и запускают другие защитные реакции.

утилизируют заражённые клетки и запускают другие защитные реакции. В-лимфоциты: производят антитела, нейтрализуют или помечают патогены, чтобы их уничтожили другие клетки.

«Для активации адаптивного иммунитета нужно больше времени, но он обеспечивает более специфическую и долговременную защиту. После первой реакции иммунная система запоминает возбудитель (например, после вакцинации или болезни). Это обеспечивает быстрый ответ при повторной встрече с ним». Максим Коршунов врач — аллерголог-иммунолог

При чём здесь кишечник

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Микробиота кишечника (совокупность микроорганизмов, которые его населяют) вырабатывает медиаторы — молекулы-метаболиты, которые передают сигналы между клетками и помогают обучать иммунную систему. Исследование Китайской академии медицинских наук показало: чем разнообразнее микробиота, тем лучше иммунитет поддерживает баланс между воспалительными и противовоспалительными реакциями.

Ещё в кишечнике есть много иммунных Т- и В-клеток и скопления лимфоидной ткани. Это так называемые Пейеровы бляшки, которые обеспечивают местную защиту слизистой оболочки тонкой кишки и координируют иммунный ответ в других частях организма.

Однако кишечник не единственный участник иммунной системы.

«Кишечник и иммунитет действительно тесно связаны, но утверждение, что весь иммунитет — в кишечнике, не совсем верное. Помимо кишечника, иммунные процессы происходят и в других органах», — комментирует аллерголог-иммунолог.

В работе иммунитета участвуют:

Костный мозг. Он производит нужные для иммунных реакций клетки.

Он производит нужные для иммунных реакций клетки. Тимус (вилочковая железа). Здесь дозревают Т-лимфоциты.

(вилочковая железа). Здесь дозревают Т-лимфоциты. Селезёнка. Она отвечает за развитие B-лимфоцитов, а ещё уничтожает некоторых микробов и части своих погибших клеток.

Она отвечает за развитие B-лимфоцитов, а ещё уничтожает некоторых микробов и части своих погибших клеток. Лимфоузлы. В них находятся клетки памяти, они хранят информацию о патогенах, с которыми организм уже встречался.

Чтобы иммунная система нормально функционировала, важна работа сразу всех этих органов и тканей.

Продукты для иммунитета

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Несмотря на то что часть иммунитета с микробиотой живёт в кишечнике, пытаться его укреплять с помощью специальных диет не надо. Достаточно сбалансированно питаться и не увлекаться фастфудом и продуктами глубокой переработки.

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Полезными именно для иммунитета можно назвать только клетчатку и ферментированные продукты. Исследование Стэнфордской медицинской школы показало, что они помогают соблюдать правильный баланс микрофлоры кишечника и регулировать иммунные реакции.

«Клетчатка (овощи и фрукты) служат пребиотиками, они "кормят" микробиоту в кишечнике. А ферментированные (кисломолочные, квашеные) продукты — это источник не только пребиотиков, но и полезных микроорганизмов (пробиотиков) для неё», — комментирует Максим Коршунов.

Добавки для иммунитета

Иммунная система — это саморегулирующаяся структура. Это значит, что она сама контролирует силу ответа на раздражители, вмешиваться в этот процесс и принимать влияющие на иммунитет препараты без острой необходимости не надо.

«Модуляция иммунитета может быть необходима при аутоиммунных заболеваниях, когда иммунная система ошибочно атакует здоровые клетки и её активность нужно снизить. Или при подтверждённых иммунодефицитах, когда, наоборот, необходима стимулирующая или заместительная терапия», — объясняет врач.

БАДов это тоже касается. Они не проходят строгую регистрацию и контроль качества, поэтому их эффективность и безопасность сомнительны. В лучшем случае добавки окажутся бесполезны, в худшем — сделают только хуже.

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«Вместо БАДов лучше ориентироваться на разнообразное и сбалансированное питание. Оно обеспечит организм всеми необходимыми веществами для поддержания нормальной работы иммунитета», — говорит аллерголог-иммунолог.

Гидроколонотерапия

Ещё один спорный метод «модуляции» иммунитета. Сторонники альтернативной медицины считают, что аппаратная клизма помогает кишечнику очиститься от токсинов и запустить иммунные процессы. Однако доказательств этому нет.

Учёные японской клиники Йоко выяснили, что во время промывания часть лимфоцитов действительно перемещаются из толстой кишки в кровоток, но как это влияет на иммунную систему (если вообще влияет), неизвестно.

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Зато побочные эффекты гидроколонотерапии подробно описаны в научной литературе. Это могут быть боли в животе, диарея, поражение почек, инфицирование тканей, панкреатит (воспаление поджелудочной железы), перфорация (сквозное повреждение) кишечника, сердечная недостаточность и другие. Поэтому без строгих показаний делать эту процедуру не рекомендуют.

Главное

В кишечнике много иммунных клеток и лимфоидных образований, которые помогают иммунитету запоминать и распознавать чужеродные клетки. Чем богаче микробиота кишечника, тем лучше баланс между иммунными реакциями. Однако кишечник не единственный участник этих процессов. Поэтому говорить, что весь иммунитет — в кишечнике, некорректно. Специальные диеты и пищевые добавки для повышения иммунитета не работают. Важнее сбалансированно и разнообразно питаться.

Важные исследования