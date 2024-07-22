Два необычных трюка, которые помогут уснуть: совет сомнолога

Попытки уснуть порой превращаются в самый настоящий квест, особенно летом, когда и за окном, и в квартире всем заправляют жара и духота. Доктор Скотт Уолтер поделился двумя трюками, которые, по его заверениям, помогут уснуть любому.

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Вот, что советует сделать специалист, лежа в кровати:

начните думать о случайных словах, которые не связаны друг с другом, и продолжайте повторять их, прокручивать в голове;

выберите любую букву алфавита и каждый раз, когда бьется ваше сердце, придумывайте новое слово, которое с нее начинается.

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Некоторые пользователи Сети уже оценили эти лайфхаки.

«Это изменило мою жизнь. Случайные слова останавливают поток мыслей», «В моем случае это срабатывает каждый раз».



Другим, в свою очередь, трюки не особо помогают уснуть:

«Не сработало! Меня это просто раздражало».



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