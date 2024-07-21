Лучшие источники белка в зависимости от цели потребления

Белки имеют уникальный набор жиров, витаминов и минералов. Врачи рассказали, какие продукты подойдут вам в зависимости от цели потребления строительного материала человеческого организма.

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Для нормализации уровня сахара в крови

Фасоль и чечевица содержат мало жира и много клетчатки. Орехи тоже могут похвастаться большим содержанием клетчатки, а еще различных витаминов и минералов, которые положительно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы с точки зрения уровня сахара в крови.

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Для улучшения работы кишечника

Йогурт является фантастическим источником пробиотиков Bifidobacterium и Lactobacillus, которые ускоряют пищеварение, предотвращают повреждение кишечника и отвечают за правильный баланс бактерий. То же самое касается и чечевицы: она отлично «дружит» с кишечными бактериями.

Для похудения

Нежирный творог содержит первичный белок под названием казеин. Он медленно переваривается и надолго нас насыщает. Кроме того, как показали исследования, потребление большого количества молочных продуктов и одновременное снижение калорийности рациона приводят к большей потере веса тела и жировой массы.

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