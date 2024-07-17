В каких случаях вздутие живота — веский повод обратиться к врачу

По данным Cancer Research UK, вздутие живота может быть ранним признаком рака желудка. Все дело в том, что раковые клетки в желудке начинают бесконтрольно размножаться, тем самым доставляя больному заметный дискомфорт. Британские онкологи рассказали, в каком случае данное состояние требует обращения к врачу.

© dreamstime.com

Вздутие живота возникает в том числе по безобидным причинам: от стресса или потребления жирных продуктов. Но, если ему сопутствуют следующие симптомы, не помешает обследоваться:

• трудности при проглатывании пищи,

• необъяснимая потеря веса,

• болезненные ощущения в области живота,

• быстрое насыщение пищей,

• постоянная усталость.

Три факта о раке кожи, которые вы могли не знать

«Рак желудка связывают с бактерией Helicobacter pylori, обитающей в желудке. Она значительно повышает риск развития недуга, но само ее наличие в организме еще не означает, что вы уже заболели раком».



Ранее «Рамблер» рассказывал, какая форма ногтей может указывать на проблемы с сердцем.