В каких случаях вздутие живота — веский повод обратиться к врачу
По данным Cancer Research UK, вздутие живота может быть ранним признаком рака желудка. Все дело в том, что раковые клетки в желудке начинают бесконтрольно размножаться, тем самым доставляя больному заметный дискомфорт. Британские онкологи рассказали, в каком случае данное состояние требует обращения к врачу.
Вздутие живота возникает в том числе по безобидным причинам: от стресса или потребления жирных продуктов. Но, если ему сопутствуют следующие симптомы, не помешает обследоваться:
• трудности при проглатывании пищи,
• необъяснимая потеря веса,
• болезненные ощущения в области живота,
• быстрое насыщение пищей,
• постоянная усталость.
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«Рак желудка связывают с бактерией Helicobacter pylori, обитающей в желудке. Она значительно повышает риск развития недуга, но само ее наличие в организме еще не означает, что вы уже заболели раком».
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