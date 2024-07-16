Пять продуктов, которые зарядят бодростью на весь день

Если даже после продолжительного глубокого сна вы чувствуете себя сонными и уставшими, возможно, стоит скорректировать рацион питания. Британские диетологи рассказали, какие продукты стоит в него добавить.

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Семена чиа

Являются богатым источником железа, необходимого для переноса кислорода по всему телу. Они также богаты магнием, который помогает бороться с усталостью и снабжает организм необходимыми жирными кислотами и жирорастворимыми витаминами.

Миндаль

Богат витамином Е, жирными кислотами омега-3 и магнием – ярыми противниками сонливости. Миндаль в том числе улучшает работу мозга и повышает работоспособность, поэтому считается отличным перекусом.

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Арбуз

Обезвоживание и может не только вызвать у вас чувство усталости, но и мышечные спазмы с головными болями. Арбуз же на 92% состоит из воды, поэтому его потребление — это быстрый и простой способ восполнить водный баланс и поддержать работоспособность организма.

Яйца

Богатый источник белка, который отлично питает организм и заряжает его энергией на весь день. А еще яйца содержат лейцин – аминокислоту, которая помогает клеткам усваивать сахар, способствует выработке энергии внутри них и усиливает расщепление жира.

Овес

Это сложный углевод, который повышает уровень серотонина в организме. Он, в свою очередь, помогает нам лучше справляться со стрессом и усваивать информацию, поэтому овсянка считается идеальным завтраком.

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