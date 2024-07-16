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Продукт, который поможет выглядеть моложе

Правильно составленный рацион питания творит чудеса. Некоторые продукты, например, могут вас омолодить. Об одном из таких рассказал врач Дигвиджай Сингх.

Продукт, который поможет выглядеть моложе
© Unsplash

Речь о манго – не только полезном, но и очень вкусном фрукте.

«Манго среднего размера «погашает» 50–60% вашей суточной потребности в витамине С. Витамин С, в свою очередь, увеличивает выработку коллагена, который делает вашу кожу более эластичной и помогает предотвратить появление морщин».

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Помимо этого, фрукт является богатым источником мангиферина, каротиноидов и фенольных соединений, который также оказывают положительный эффект на состояние кожи.

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