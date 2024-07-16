Восемь неочевидных признаков болезней сердца, которые нельзя игнорировать
О проблемах с сердцем могут свидетельствовать не только постоянно повышенное артериальное давление или боль в области грудины, но и другие, менее очевидные признаки. О некоторых из них рассказали британские врачи.
«Скрытые заболевания сердца зачастую слишком долго не диагностируются. Вплоть до тех пор, пока не станет слишком поздно что-либо предпринимать», — предупреждает Синди Джодар, старшая медсестра-кардиолог Британского фонда сердца (BHF).
В каких случаях слабость — веский повод обратиться к врачу
По ее словам, не помешает обследоваться при проявлении следующих симптомов:
• постоянной усталости,
• болевых ощущений в любых частях тела, причину которых не удается обнаружить,
• отеков,
• ощущения удушья,
• обмороков,
• одышки,
• сильного потоотделения,
• учащенного сердцебиения.
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