Как сделать пешую прогулку более полезной для здоровья: четыре способа

Специалисты рекомендуют почаще гулять на свежем воздухе, так как это полезно для нашего физического и морального самочувствия. Врачи рассказали, как сделать повседневную прогулку по пути на работу или перед сном еще более эффективной.

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Высокая скорость

Ходить в быстром темпе намного полезнее, чем в медленном. Для поддержания нужного ритма можно, например, составить плейлист из энергичных композиций.

Интервальный бег

Если быстрый темп не приносит вам такого удовольствия, как спокойная прогулка, то можно ускоряться моментами. Например, раз в 15 минут переходить на быстрый шаг, а через 5 минут возвращаться к прежнему.

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Силовые тренировки

Если есть возможность прогуляться в бодром состоянии и в удобной одежде, то эксперты рекомендуют уделять время силовым тренировкам. Главное – продумать маршрут: приседать или вставать в планку намного комфортнее в парках, а не посреди оживленных улиц.

Особенные локации

Еще один способ сделать пребывание на свежем воздухе более полезным – прогуливаться по холмистой местности. Не бойтесь шагать в гору и взбираться на возвышение.

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