Безопасно ли пользоваться скрабом для лица

В Сети набирают популярность ролики, на которых девушки восхваляют всевозможные скрабы для лица. Некоторые изготавливают его сами в домашних условиях, чтобы угнаться за вечным трендом. Дерматологи рассказали, безопасно ли это бьюти-средство.

© Unsplash

Отшелушивание действительно помогает удалить омертвевшие клетки кожи и потенциально улучшить ее внешний вид. Однако оно может принести больше вреда, чем пользы, если отшелушивать проводить процедуру неправильно или делать это слишком часто. В числе неприятных последствий раздражения, покраснения и акне, предупреждают специалисты.

Существует два основных способа отшелушивания кожи лица и тела: механический и химический. Механическое отшелушивание подразумевает использование щеток, губок или грубых скрабов. Химические средства – это сыворотки, пилинги или другие продукты, содержащие такие вещества, как гликолевая, салициловая и другие кислоты, которые более мягко растворяют омертвевшие клетки кожи.

Три лучших продукта для поддержания молодости и красоты кожи

«Я советую пациентам избегать использования скрабов с крупными частицами, чтобы не вызвать негативную реакцию: раздражение, покраснение или шелушение», — говорит доктор Говард Собель.



Он также отмечает, что не следует делать пилинг непосредственно перед выходом на солнце, так как когда вы снимаете внешний слой кожи, она становится более уязвимой для вредных солнечных лучей.

Ну и, конечно, не забывайте наносить солнцезащитный крем каждый раз, когда выходите на солнце, резюмировал эксперт.

Ранее «Рамблер» рассказывал, какой должна быть температура в комнате для комфортного сна.