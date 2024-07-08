Три лучших продукта для поддержания молодости и красоты кожи

Предотвратить появление морщин можно не только с помощью косметических средств, но и корректировки рациона питания. Диетолог Джорджи Гроган рассказал, какие три продукта справятся с этой целью лучше остальных.

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Список возглавляет рыба, которая считается «одним из лучших источников коллагена».

«Она содержит морской коллаген. Его получают из кожи, чешуи и костей рыб, он обладает высокой биодоступностью, то есть легко усваивается организмом».



Орехи тоже являются отличной закуской, особенно, если вы всегда хотите выглядеть молодо.

«Миндаль и грецкие орехи содержат цинк, медь и другие минералы, которые способствуют образованию коллагена, стимулируют рост волос и поддерживают сияние кожи изнутри».



На третьей позиции рейтинга самых омолаживающих кожу продуктов расположились ягоды.

«Они богаты антиоксидантами и витамином С, которые помогают защитить коллаген от повреждений и поддерживают его синтез».



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